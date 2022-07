Estados Unidos le declara la guerra al mundo

Entornointeligente.com /

Quiero en este corto artículo hacer un breve análisis de la reciente Cumbre de la OTAN realizada en Madrid hace unos días, y expresar varias opiniones propias al respecto sobre lo aprobado y decidido en ella.

Salta a la vista la falsedad de lo que intentan difundir los grandes medios que sirven al imperio yankee, afirmando que la llamada Cumbre de Madrid fue una reunión de diplomáticos serios en busca de la paz mundial mediante diálogos y acuerdos exitosos. Porque tratándose, como se trató, de una gran reunión de la OTAN, el organismo militar más poderoso y criminal del mundo, controlado desde su origen por su creador Estados Unidos (EU), la tal reunión no podía ser sino todo lo contrario: una agresiva cumbre de líderes europeos, mediocres e hipócritas, reunidos con el actual presidente de EU, jefe y señor de la OTAN y también dueño político y militar de Europa, para conocer y aceptar sin discusión, como fieles servidores suyos, sus planes políticos y militares previamente elaborados para el mundo, incluyendo por supuesto a la triste Europa a la que representan. Y, por supuesto, para recibir, acatar y aplicar las órdenes que EU tenía ya listas para ellos. Y de querer ser más preciso, añadiría que los principales líderes de esa Europa, son cómplices de los genocidios que EU ha llevado a cabo en los últimos años, casos de Irak, Siria, Libia, Somalia, Yemen y Afganistán, que han destruido países y dejado millones de muertos que nadie cuenta ni condena porque para el gran poder y la gran prensa esos muertos no existen o no importan. Y es que en verdad el objetivo de la Cumbre atlantista madrileña no es otro que el de provocar más guerras, más crímenes, más destrucción o sujeción de países, y más muerte y ruina de seres humanos condenados por ellos a ser sus indefensas víctimas.

Es que lo que ha hecho esa Cumbre madrileña de la OTAN es declararle la guerra al mundo. Pero, eso sí, presentándolo todo al revés, como si ellos, es decir, EU y Europa, fueran el mundo, regido por EU, faro luminoso de democracia y libertad, que nunca ha invadido ningún país ni masacrado a nadie, y como si ese mundo, libre y feliz, en el que la dulce OTAN garantiza la paz y enfrenta toda amenaza, estuviese esta vez amenazado por 2 países grandes y criminales que son Rusia y China, a los que hay que enfrentar, someter o destruir, reuniendo para ello todas las fuerzas «democráticas» necesarias y bien armadas, dispuestas, bajo el mando de EU y su OTAN, a lograr ese objetivo. No se dan cuenta de que Rusia y China, que no agreden ni amenazan a nadie, no están aisladas. De que son amigas y aliadas de una cifra de países cuyo tamaño y población son enormes y cuyas fuerzas económicas, políticas y militares crecientes son mucho mayores que las de esa pequeña y servil Europa que se pudre. Ni tampoco son capaces de ver que EU es hoy un imperio decadente que busca la guerra como único recurso que le permita retardar su lento pero inevitable derrumbe, mientras ante ambos, EU y Europa, va surgiendo un mundo nuevo, multipolar y lleno de diversidad, impulsado por países poderosos y con futuro como lo son China y Rusia.

El texto original en inglés del Concepto estratégico Madrid 2022 de la OTAN está disponible en internet. Seguramente habrá pronto una traducción española del mismo. Es un texto corto, manipulador y lleno de falsedades y medias verdades que al menos define los temas principales de lo que será en principio la política de esa organización militar belicista y criminal para la próxima década. Tocaré y comentaré solo los temas que creo principales. La OTAN es descrita como «organismo defensivo» y Rusia como «la amenaza más significativa y directa» que debe enfrentar y neutralizar pronto Europa con la fuerza de la OTAN. Curioso, ya que, líneas antes, esta ha sido definida como organismo defensivo y no de ataque. El Concepto estratégico sigue luego con China. Dice que esta constituye «un peligroso desafío contra los intereses, la seguridad y los valores de Occidente». Es claro que, para EU y su OTAN, calificar a Rusia, que no es amenaza, como tampoco lo es China, de amenaza cercana, le permite alejarla de Europa y usar la guerra de Ucrania, que provocó y alimenta a diario con dinero y armas, para tratar de desgastarla, aunque haciéndolo con cuidado para evitar un fatal error nuclear. Porque el verdadero y principal enemigo, al que con esta acusación brutal y racista le declara de hecho la guerra, es China que, por su tamaño, fuerza y poder, se ha convertido ya en la primera potencia mundial. De modo que a China sólo puede enfrentarla a escala planetaria y con una alianza militar mayor, ya que, pese a todas sus maniobras, no pudo separarla de su estrecha y firme alianza con Rusia. Lo que le complica las cosas, pues en realidad tendrá que enfrentarlas juntas a las dos. Para eso ha estado buscando y organizando aliados en Asia. Mediante la OTAN se está expandiendo al Asia y desarrollando planes y alianzas para enfrentar a China. Busca sabotear, hasta ahora sin éxito, la Ruta china de la seda, cuenta con alianzas como la recién creada AUKUS y la cuádruple que mantiene con India, Australia y Japón. Promovió un golpe derechista en Pakistán, infiltra espías en las repúblicas del Asia central amigas de Rusia y China. Y con provocaciones marítimas sigue tratando de convertir a Taiwán en la equivalente asiática de Ucrania, en este caso para forzar a China a la guerra. Y, por cierto, a la Cumbre madrileña de la OTAN, que debía ser solo europea como es esta, EU invitó a Japón, enemigo de China, que todavía le debe los varios millones de chinos que masacró de manera horrible en los años 30 del pasado siglo, crimen por el que se ha negado con soberbia a pedirle así fuera un perdón formal.

Y el Concepto estratégico anuncia que la OTAN empieza ya a expandirse también hacia el sur, hacia el Sahel y el África subsahariana. Además, EU está llenando a Europa de más tropas y bases militares pues sabe que en una guerra contra Rusia ella sería el campo de batalla, y EU la convertiría en una Ucrania continental. Así, Polonia se convierte en Cuartel general permanente, Bulgaria y Rumania albergan más tropas, España recibe 2 barcos de guerra, Alemania, Inglaterra e Italia nuevas armas, y las tropas yankees en Europa serán pronto 300 mil soldados. Pero lo peor de esto es que, ante ese plan y esa inconsulta ocupación militar, los líderes de esa Europa servil e indigna que podría desaparecer en esa guerra, lo aceptan y celebran sin chistar.

Algo más para concluir.

Este –repito– es un plan de guerra de EU contra el mundo. Es necesario empezar a denunciarlo y a preparar respuestas así sean solo declarativas. Pero parece que en el pasivo mundo en que nos movemos, la indiferencia, el miedo y las complicidades pesan, y esas respuestas, de producirse, van a tomarse su tiempo.

La arrogancia de EU le impide admitir que sus planes de dominio sobre el mundo tengan fallas y puedan fracasar. Por eso no hace planes alternos para esos casos. Pero la cruda verdad es que eso le está pasando. La mejor prueba de ello han sido las sanciones contra Rusia, que la pondrían de rodillas en cosa de semanas y han resultado un desastre que está acabando con Europa. Y en este caso las perspectivas de fracaso son mayores. Los tiempos de dominio pleno de EU ya pasaron y China y Rusia y sus aliados son demasiado para la trasnochada prepotencia yankee. Pero eso nada cambia. Un choque militar provocado por EU contra China y Rusia y la necesaria respuesta defensiva de estas nos llevaría a una espantosa guerra nuclear. EU es hoy la peor amenaza contra el mundo. La indiferencia no es respuesta. Y tan absurdo como iniciar una guerra nuclear sería esperar a que se inicie para intentar pararla.

Tomado del diario Últimas Noticias.

LINK ORIGINAL: Aporrea

