Estados Unidos: Jill Biden compara a los latinos con tacos y desata indignación

Informate más Biden presenta a la inmigración como un desafío hemisférico ante López Obrador En un discurso el lunes en Texas con motivo de la conferencia anual UnidosUS 2022 , una organización de defensa de los derechos civiles de los hispanos en Estados Unidos, la primera dama de Estados Unidos dijo: «La diversidad de esta comunidad, tan distinta como las bodegas del Bronx , tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los tacos de desayuno aquí en San Antonio , es vuestra fortaleza».

La NAHJ reaccionó, visiblemente molesta, diciendo que «usar tacos de desayuno para tratar de demostrar la singularidad de los latinos en San Antonio demuestra una falta de conocimiento cultural y de sensibilidad hacia la diversidad de los latinos en la región».

https://twitter.com/thehill/status/1546666925538803712 Hispanic journalists’ organization responds to Jill Biden: «We are not tacos» https://t.co/Ytd7KIlm0d pic.twitter.com/JGrxcHZnkH

— The Hill (@thehill) July 12, 2022

Estereotipo

En Estados Unidos viven más de 62 millones de hispanos, según datos del censo de 2020, pero se trata de un grupo muy diverso culturalmente.

«No somos tacos», protestó en Twitter la NAHJ, la organización más grande de periodistas latinos en Estados Unidos, que exhorta a Jill Biden y al equipo que escribe los discursos «a tomarse el tiempo en el futuro para comprender mejor las complejidades de nuestra gente y comunidades».

«Nuestra herencia como latinos está formada por una variedad de diásporas, culturas y tradiciones culinarias , y no debe reducirse a un estereotipo», añade.

En pleno periodo preelectoral de cara a las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre los republicanos se sumaron a las críticas.

En un tuit, el congresista republicano Carlos Giménez afirmó que los hispanos «no son un monolito». «Somos un pueblo muy real y diverso moldeado por diferentes historias, comida e incluso variaciones en el idioma. Tenemos sueños y aspiraciones. Queremos educación, trabajar y salir adelante», insistió.

Las críticas obligaron a Jill Biden a disculparse. «La Primera Dama se disculpa, sus palabras solo transmitían pura admiración y amor por la comunidad latina», reaccionó en un tuit su vocero Michael LaRosa.

