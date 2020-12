Estados Unidos establece récord de casos, hospitalizaciones y muertes por covid-19 antes de la reunión clave para la candidata a vacuna de Moderna

(CNN) – Estados Unidos informó el miércoles cifras récord de casos, hospitalizaciones y muertes por covid-19, antes de una reunión clave para lo que podría ser la segunda vacuna de covid-19 del país en obtener luz verde.

Los asesores de vacunas de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) se reunirán el jueves para discutir la vacuna de Moderna y los funcionarios esperan un proceso de autorización de uso de emergencia rápido, incluso más rápido que el de la semana pasada para la vacuna de Pfizer.

Cientos de trabajadores de la salud estadounidenses han recibido su primera dosis de la vacuna Pfizer y muchos estados han anunciado que también esperan que las vacunas para los residentes de hogares de ancianos comiencen esta semana. Y el miércoles, la FDA dijo que las personas que administran esa vacuna pueden exprimir dosis adicionales de los viales si hay solución sobrante en ellos después de administrar las cinco dosis estándar.

Politico fue el primero en informar que algunos farmacéuticos descubrieron que podían obtener seis, y posiblemente siete, dosis de vacuna de los viales, cada uno de los cuales está diseñado para proporcionar cinco dosis de vacuna. Una portavoz de la FDA le dijo a CNN que la agencia estaba al tanto del tema y «estaba trabajando con Pfizer para determinar el mejor camino a seguir».

«En este momento, dada la emergencia de salud pública, la FDA advierte que es aceptable usar cada dosis completa que se pueda obtener (la sexta, o posiblemente hasta la séptima) de cada vial, en espera de la resolución del asunto», dijo la portavoz. «Sin embargo, dado que los viales no contienen conservantes, es fundamental tener en cuenta que cualquier producto restante que no constituya una dosis completa no debe combinarse de varios viales para crear uno».

Se asignaron más de 2,9 millones de dosis a los estados para las primeras dosis de la vacuna Pfizer, según una lista publicada el miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Otros más de 2,9 millones estarán disponibles para segundas dosis unos 21 días después.

publicidad Las primeras vacunas y una posible luz verde para Moderna son todas buenas noticias. Pero la pandemia que asola Estados Unidos aún está lejos de terminar y es más brutal que nunca.

El miércoles se registraron cifras desalentadoras en todas partes: las infecciones y muertes por covid-19 más altas jamás reportadas en un solo día, y la mayor cantidad de hospitalizaciones por covid-19 que el país ha visto desde el comienzo de la pandemia.

Se notificaron más de 247.000 casos nuevos. Más de 113.000 estadounidenses están hospitalizados con el virus, según COVID Tracking Project. Y se agregaron más de 3.600 muertes al número de muertos en el país.

?Todavía en una parte peligrosa y crítica? de la pandemia Si bien ha habido algunos avances en la desaceleración de la propagación del virus en el norte y centro de EE.UU., según el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, los casos siguen aumentando en los estados más poblados.

«La estabilización en las llanuras del norte, el medio oeste superior y algunos estados de las Montañas Rocosas y el corazón de EE.UU. se está compensando con un deterioro significativo en los estados más poblados (82% de la población)», según los informes enviados a los estados por el grupo de trabajo y obtenidos por CNN.

Y ahora, los estadounidenses tienen que tomar decisiones importantes: las próximas vacaciones podrían ayudar a impulsar otro aumento de casos, hospitalizaciones e, inevitablemente, muertes, si las personas optan por viajar y reunirse nuevamente. A pesar de una advertencia de los CDC antes del Día de Acción de Gracias instando a no viajar, más de cuatro millones pasaron las vacaciones fuera de casa.

En California, donde los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles continúan reportando un número de casos vertiginoso, la directora de servicios de salud, la Dra. Christina Ghaly, atribuyó el aumento a los residentes que se reunieron durante las vacaciones de Acción de Gracias a pesar de las reiteradas súplicas de quedarse en casa.

Y lo peor aún está por venir, agregó Ghaly, diciendo que «todavía estamos en unas pocas semanas muy difíciles al menos, y potencialmente hasta enero».

Los gobernadores de todo el noreste y el medio oeste emitieron un mensaje de video esta semana alentando a los residentes a «redoblar» las medidas de seguridad y reconsiderar sus planes de vacaciones.

«Si está planeando viajar o reunirse con otros hogares para las fiestas, lo instamos a que lo reconsidere», dijeron los gobernadores. «Una sola infección puede causar un brote en su comunidad, lo que podría abrumar a nuestros hospitales y ponerlo a usted y a sus seres queridos en riesgo».

Con la esperanza de ayudar a frenar la propagación durante los días festivos, el juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, anunció toques de queda de 10 p.m. a 5 a.m. durante el 23 de diciembre al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 4 de enero.

«Lo que la gente necesita saber es: todavía estamos en una parte peligrosa y crítica de esta pandemia, y decenas de miles de vidas estadounidenses están en juego», dijo el miércoles el almirante Brett Giroir, subsecretario de salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

«Si puede evitar viajar, es una buena medida», agregó.

Se autorizaron más pruebas de covid-19 en el hogar Mientras tanto, la FDA también emitió una autorización de uso de emergencia el miércoles para otra prueba de covid-19 en el hogar, la prueba en casa BinaxNOW Covid-19 Ag Card de Abbott.

La prueba está autorizada para «uso con receta en el hogar con muestras de hisopos nasales recolectadas por ellos mismos de personas de 15 años o más que su proveedor de atención médica sospecha de covid-19 dentro de los primeros siete días de la aparición de los síntomas», dijo la agencia en una declaración. Los adultos pueden tomar muestras para los niños más pequeños.

Abbott ha dicho que la nueva prueba costará US$ 25.

«La FDA continúa autorizando las pruebas de covid-19 que darán a más estadounidenses acceso a una mayor flexibilidad y opciones de pruebas», dijo el comisionado de la FDA, Stephen Hahn, en un comunicado .

Eso ocurre un día después de que la FDA también otorgó la autorización de uso de emergencia a una prueba de venta libre de US$ 30 hecha por Ellume que las personas pueden llevarse a casa y hacérsela a sí mismas.

El miércoles, Giroir dijo que probablemente pronto habrá más buenas noticias de la FDA sobre «otras pruebas caseras que no son exactamente del tipo de venta libre pero que están en el mismo estadio».

«Verá que se autorizan más y más pruebas, y luego se incrementarán muy pronto en la primera parte del año», agregó.

LEE : ¿Quiénes deberían recibir la vacuna contra el covid-19 (y quiénes no)?

La FDA investiga una reacción alérgica a la vacuna La FDA también está investigando una reacción alérgica sufrida por una trabajadora de la salud de Alaska que, según los médicos, recibió la vacuna de Pfizer el martes y se sintió enrojecida en 10 minutos, y luego informó síntomas que incluyen dificultad para respirar y rápida frecuencia cardiaca.

El caso es la primera reacción alérgica a la vacuna que se informa en EE.UU., pero los funcionarios dicen que esperan una reacción ocasional y están preparados para tratar a cualquier persona que la padezca.

La trabajadora de la salud, una mujer de mediana edad, no tenía antecedentes conocidos de reacción alérgica grave a las vacunas, dijeron sus médicos el miércoles.

«Aproximadamente una de cada millón de personas que reciben una vacuna puede tener una reacción alérgica grave a la vacuna», dijo a CNN el Dr. Paul Offit, miembro del comité asesor de vacunas de la FDA. «Lo que tenemos que averiguar es qué parece estar induciendo específicamente esta reacción alérgica».

El caso es algo que los funcionarios de salud deben investigar, dijo Offit.

«Actualmente, la recomendación de los CDC es que si alguna vez tuvo una reacción alérgica grave a un producto médico inyectable, no debería recibir esta vacuna», dijo. «Si tiene antecedentes de reacciones alérgicas graves, lo que debe hacer es vacunarse, pero debe esperar 30 minutos en el área para asegurarse de que pueda recibir la inyección de epinefrina que hará desaparecer esos síntomas.

«Si nunca ha tenido una reacción alérgica grave, debe esperar 15 minutos por la misma razón».

Maggie Fox, Jacqueline Howard, Raja Razek y Andrea Diaz de CNN contribuyeron a este informe.

