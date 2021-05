Estados Unidos espió a Merkel y sus aliados europeos con ayuda de daneses

Entornointeligente.com / Estados Unidos espió a políticos en Europa, incluida la canciller alemana Angela Merkel, de 2012 a 2014 con la ayuda de los servicios de inteligencia daneses, informaron este domingo varios medios de comunicación daneses y europeos.

La televisión pública danesa Danmarks Radio (DR) afirma que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense se conectó a cables de telecomunicaciones daneses para espiar a altos cargos de Alemania, Suecia, Noruega y Francia.

Para llevarlo a cabo la NSA aprovechó que tenía una colaboración de vigilancia con los servicios de inteligencia militares daneses FE.

DR reveló la información tras una investigación realizada conjuntamente con la cadena sueca SVT, la noruega NRK, las alemanas NDR y WDR y el periódico Suddeutsche Zeitung, así como con el diario francés Le Monde.

La ministra de Defensa danesa, Trine Bramsen, designada en junio de 2019, fue informada del caso en agosto de 2020, según DR.

Preguntado por la AFP, el Ministerio de Defensa danés no reaccionó, pero Bransen declaró a DR que “el espionaje sistemático por parte de aliados es inaceptable”.

No se ha demostrado que Dinamarca estuviera al tanto de que Estados Unidos usaba su sistema de vigilancia para espiar a sus vecinos.

Angela Merkel, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Frank-Walter Steinmeier y el entonces jefe de la oposición Peer Steinbruck figuran entre las personas espiadas por la NSA, según DR.

La NSA tuvo acceso a los mensajes de texto, llamadas telefónicas y uso de internet, incluidas las búsquedas, los chats y los servicios de mensajería, según DR.

El espionaje de la NSA figura en un informe interno de FE bajo el nombre “Operación Dunhammer” y fue presentado a la dirección de FE en mayo de 2015, según la televisión pública danesa.

DR afirma haber confirmado la información a través de nueve fuentes que tenían acceso a información clasificada de FE, y asegura que sus revelaciones fueron confirmadas independientemente por otras fuentes.

Ni FE ni su entonces director Lars Findsen han comentado la información.

