Estados Unidos entregó ocho mil visados especiales a afganos en 2021

Tras un año de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, EE.UU. aseguró que está comprometido con la concesión de este tipo de visados especiales y con la aceleración del proceso, que acumula 17.000 casos pendientes.

«Seguimos haciendo lo que podemos para hacer el proceso más eficiente y aceptar las aplicaciones con mayor rapidez», dijo el viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, el lunes.

El programa de visados especiales está destinado a ciudadanos iraquíes y afganos que trabajaron con las tropas estadounidenses y les permite acceder a un permiso de residencia una vez que llegan a Estados Unidos.

Según los últimos datos de principios de agosto, 17.000 personas han solicitado esta visa y han entregado todos los documentos necesarios para obtenerla, precisó a Efe una fuente del Departamento de Estado. El programa de visas especiales para afganos está vigente desde 2009.

Miles de personas que fueron empleadas por el Gobierno estadounidense en Afganistán enfrentan amenazas de muerte por parte de grupos terroristas por haber prestado sus servicios a EE.UU. y los aliados, de acuerdo con la organización No One Left Behind.

Patel acotó que EE.UU. está centrado en cumplir su compromiso con los ciudadanos afganos y continúa «haciendo ajustes al proceso».

Tras la vuelta al poder de los talibanes a Afganistán, EE.UU. evacuó a aproximadamente 76.000 personas del país; de ellas, más de 40.000 eran personas que tenían la visa especial, habían aplicado a ella o eran familiares de alguien que lo había hecho, de acuerdo con un informe del Departamento de Seguridad Nacional.

Los talibanes volvieron a tomar el poder en Afganistán hace un año, el 15 de agosto de 2021, tras conquistar Kabul y después de que huyera del país el entonces presidente Ashraf Ghani, coincidiendo con la anunciada retirada final del ejército estadounidense ese mismo mes. EFE

