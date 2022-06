Estados Unidos eliminará los requisitos de las pruebas COVID para los viajes internacionales

Entornointeligente.com /

El gobierno de Biden va a suprimir el requisito de que los viajeros internacionales por vía aérea den negativo en la prueba del COVID-19 en el plazo de un día tras su salida hacia los Estados Unidos, según varios informes publicados el viernes.

La normativa, que ha estado en vigor desde enero de 2021, se suprimirá a partir de la medianoche del domingo, después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) determinaran que ya no era necesaria, informaron los medios, citando a funcionarios anónimos de la administración.

La decisión se produce después de que las industrias del turismo y la hostelería presionaran para que se anulara el requisito de las pruebas, incluyendo una reunión en mayo entre la Airlines for America y la U.S. Travel Association, y la Casa Blanca.

«La ciencia ha demostrado una y otra vez que el requisito de las pruebas previas a la salida no es eficaz y no detiene, ni siquiera ralentiza, la propagación del COVID. Francamente, el único impacto que está teniendo el requisito de las pruebas previas a la salida es un efecto de enfriamiento en una economía ya frágil aquí en los EE.UU.», dijo entonces el director general de Airlines for America, Nicholas Calio.

«A pesar de los innumerables estudios que afirman que el aire de grado hospitalario a bordo de los aviones es uno de los más limpios disponibles y el aumento significativo de las tasas de vacunación, la Administración sigue manteniendo los viajes aéreos con un estándar diferente al de los cruces fronterizos terrestres», añadió.

Un funcionario que habló con la CNN dijo que, si bien se levanta el requisito, la política se revisará cada 90 días para determinar si es necesario restablecerla.

La senadora demócrata Catherine Cortez, una de las voces que abogan por el cambio, alabó la decisión, diciendo en un comunicado que impulsará la industria de los viajes y protegerá los empleos.

«Me alegro de que los CDC hayan suspendido el oneroso requisito de las pruebas del coronavirus para los viajeros internacionales, y seguiré haciendo todo lo posible para apoyar la fuerte recuperación de nuestra industria de la hostelería», dijo la senadora por Nevada, que alberga el epicentro internacional del juego, Las Vegas.

