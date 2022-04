Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Carnaval Eleições na França Destaques do Fantástico BBB22 Estados Unidos dizem querer armar Ucrânia até 'verem Rússia enfraquecida' Em visita a Kiev, secretário de Defesa dos EUA anunciou mais ajuda militar e disse acreditar na vitória da Ucrânia. Moscou pede formalmente a Washington que deixe de enviar armas à Ucrânia. Por g1

25/04/2022 08h46 Atualizado 25/04/2022

Secretários de Estado e Defesa dos EUA visitam Kiev

Após voltar de uma visita a Kiev, o secretário de Defesa do Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou nesta segunda-feira (25) que seu país quer armar a Ucrânia até ver «a Rússia enfraquecida» a ponto não poder mais lutar na guerra. Austin anunciou mais ajudas militares de Washington às tropas ucranianas e se disse confiante na derrota de Moscou.

«Queremos ver a Rússia enfraquecida a ponto de não poder fazer o tipo de coisa que fez ao invadir a Ucrânia «, declarou Austin. «A Rússia já perdeu muita capacidade militar. E muitas de suas tropas, e queremos que eles não tenham a força para reconstituir rapidamente essa capacidade».

Ele e o secretário de Estado, Antony Blinken, visitaram Kiev neste fim de semana. Foi a primeira vez, desde o início da invasão russa à Ucrânia , que membros do governo norte-americano estiveram no país.

1 de 1 O secretário de Defesa Lloyd Austin, à direita, e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken (esquerda), se reúnem com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no domingo (24), em Kiev — Foto: Departamento de Defesa dos EUA / via AP Photo O secretário de Defesa Lloyd Austin, à direita, e o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken (esquerda), se reúnem com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no domingo (24), em Kiev — Foto: Departamento de Defesa dos EUA / via AP Photo

Em reunião com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Blinken e Austin anunciaram mais ajudas militares de mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 4,8 bilhões) em armas, munições drones e auxílio financeiros. Os dois secretários anunciaram ainda o retorno progressivo da diplomacia americana à Ucrânia e avaliaram que Kiev tem condições de vencer a guerra, desde que tenha os armamentos certos .

«Nós acreditamos que eles podem vencer se tiverem o equipamento certo, o apoio adequado», declarou Austin. Segundo ele, os EUA enviarão armas pesadas dentro do novo pacote de ajuda.

Em discurso na Polônia, Biden sobe o tom contra Putin: ‘Pelo amor de Deus, este homem não pode continuar no poder’

Em março, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , causou polêmica ao afirmar que Vladimir Putin deveria sair do comando da Rússia . «Pelo amor de Deus, esse homem não pode permanecer no poder», afirmou, em um discurso durante visita à Polônia.

Rússia 'alerta' Washington sobre mais envio de armas

Em resposta, a Rússia «alertou» os Estados Unidos sobre o novo envio de armas à Ucrânia , que o embaixador da Rússia em Washington, Anatoly Antonov, afirmou ser «inaceitável».

Antonov disse condenar o reforço militar e contou ter enviado um comunicado à Casa Branca contra a prática.

No início do mês, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , já havia anunciando outros US$ 800 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões) em ajudas militares a Kiev.

Leia mais:

Biden diz que Putin comete genocídio na Ucrânia Ajuda financeira à Ucrânia deve ser doação, não empréstimos, pede FMI

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com