Estados Unidos: Disparan a niña de 7 años mientras pedía dulces en Halloween

Chicago. Una niña de 7 años está en condición grave después de que la balearan mientras pedía dulces de Halloween en el West Side de Chicago , Estados Unidos , informaron el jueves las autoridades.

La niña recibió un disparo el jueves en la parte inferior del cuello y los paramédicos la llevaron al hospital Stroger, indicó Larry Langford, vocero del Departamento de Bomberos. Un hombre de 30 años recibió un disparo en la mano izquierda y lo llevaron a un hospital cercano en condición estable, informó la policía de Chicago .

Las autoridades señalaron que el hombre y la niña caminaban por la calle en el barrio Little Village cuando un individuo que estaba con un grupo de hombres sacó un arma de fuego y disparó contra las víctimas.

Se cree que la niña, quien paseaba con su familia celebrando Halloween , es una víctima aleatoria, tuiteó Anthony Guglielmi, vocero de la policía de Chicago .

