Estado Táchira, ¿Territorio sujeto a enajenación? por Isaías Márquez

Entornointeligente.com /

Con mucha inquietud se piensa en los ámbitos agrícolas, políticos y económicos, según la información emanada del portal mejicano CVW por declaraciones de Masoud Daneshmand, expresidente de Iran Economy House, quien asevera que la producción de cultivos de maíz y soya en Venezuela no es muy rentable. No obstante, mediante acuerdo Irán/Venezuela en relación con el uso de las tierras venezolanas, proporcionaremos casi un millón de hectáreas a los persas, por unos 20 años, para la producción de maíz, soya y sorgo, en el estado Táchira, con destino a Teherán, sin contrapartida aún definida. Pero, se pretende aducir dizque para sustentar, entre otras, una estrategia de seguridad en esta área.

Cabe destacar que la extensión de esa entidad federal es de unos 11100 kilómetros cuadrados (incluidos unos 600 de páramos), equivalentes a unas once millones diez mil has; el millón de has afectadas equivaldría a cerca de un 90 por ciento de su territorio. Tal desafuero representa la entrega de un 13 por ciento de las 7,8 millones de has arijas de las disponibles en el país; en efecto, el Inti queda de ente ocioso.

Y, razonablemente, tal disposición conlleva cesión de una parte de nuestro territorio, ya con previos en el desarrollo del Proyecto ecocida Arco Minero (AMO), una violación flagrante al artículo 13 CRBV, que reza: «El territorio jamás podrá ser cedido, traspasado (…) a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional», tal y como estaba previsto, también, en la Constitución de 1961. Asimismo, tal desafuero viola, además, al artículo 150 de la misma CRBV, extensivo al 247, cuando elude la consulta y funciones de la Procuraduría General de la República.

Resalta el criterio del señor Daneshmand sobre el beneficio de dicha producción, la cual cuestiona debido a la gran distancia entre ambos países y los costos de traslado.

Curiosamente, en esa entidad operan unas tres áreas de monta político-milirar: base aérea militar y aeropuerto internacional Mayor Buenaventura Vivas Guerrero, segundo en importancia tras el aeropuerto General Juan Vicente Gómez y el Complejo hidroeléctrico Uribante Caparo, razones por las que, aparte de la agrícola, el tema apuntaría hacia una trama de un sondeo más amplio.

Publicidad

Cartel

LINK ORIGINAL: Frontera

Entornointeligente.com