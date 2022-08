Estado interviene Cenada y presenta ruta a seguir

Entornointeligente.com /

El Gobierno de la República intervino el Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada) y de paso presentó lo que denominó la Ruta del Cenada. Según apuntó el presidente Rodrigo Chaves, la intención es corregir los abusos que se generan en el lugar, marcar la competitividad y por ello la limpieza arrancó con la recuperación de 300 dispositivos de acceso al mercado «mal asignados». «El 20 de agosto se reducen los horarios de funcionamiento porque estaban trabajando 83 horas a la semana y eso hace que haya momentos en que no hay competencia, no haya nada y lo redujimos a 60 horas de funcionamiento. Eso va a aumentar la competencia», dijo el mandatario. Incluso advirtió que el MEIC, MAG, CNP y PIMA deberán -por medio de la Ruta del Cenada- transparentar el precio de venta, pues se desconoce. Chaves explicó que «no hay subastas, no hay mecanismos electrónicos, hay pocos compradores grandes que se ponen de acuerdo y dicen ‘la cebolla hoy vale tanto’». Además, encontraron precios preliminares de la papa, la cebolla, el tomate y la zanahoria, donde señalan que con más competencia podrían mejorarlos y bajarlos. RUTA Para la ministra de Agricultura, Laura Bonilla, el principal problema que se vive en el mercado mayorista del Cenada es la falta de transparencia en la formación de los precios. Por ello eliminaron el 25% de los dispositivos de entrada al mercado que permitían una puja de 24 horas que no era recomendada, «además se abreviaron las horas de plaza y serán solo 8» de ahora en adelante para un mayor regate entre compradores y vendedores. También se está en estudio la posibilidad de eliminar un par de días de plaza y valorar la parte financiera que estará lista a principios de setiembre, acotó Bonilla. Por último, publicarán los precios del mercado mayorista para mejorar la competitividad entre oferta y demanda.

PERIODISTA: Alexander Méndez

CRÉDITOS: Foto: Raquel Vargas

EMAIL: [email protected]

Jueves 11 Agosto, 2022

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA

LINK ORIGINAL: Diario Extra

Entornointeligente.com