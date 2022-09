Entornointeligente.com /

Os proprietários de terrenos com madeira de pinho queimada pelos incêndios vão poder vendê-la a valores de mercado, porque o Estado vai garantir um preço mínimo de venda da mesma. O Governo decidiu apoiar com uma verba de 17 milhões de euros, financiada pelo Fundo Ambiental, o Fundo de Garantia que tem como objectivo minimizar as distorções de mercado provocadas pelo excesso de oferta de madeira queimada no mercado que acontece na sequência de um período de incêndios.

LINK ORIGINAL: Publico

