Estado de Kentucky en EE.UU. prohíbe temporalmente el aborto

La justicia de Estados Unidos aprobó este martes de manera temporal la prohibición del aborto en el estado de Kentucky luego de que fuera dictaminado por el Tribunal Supremo retirar la protección al derecho.

El juez Larry E. Thompson del Tribunal de Apelaciones falló momentáneamente a favor de una solicitud presentada por el fiscal general del estado, Daniel Cameron, la cual busca restituir dos normas que prohíben la mayoría de los tipos de aborto.

Aunque en Kentucky fue activada la prohibición al aborto cuando el pasado 24 de junio el Tribunal Supremo derogó la protección de este derecho, el 22 de julio el juez Mitch Perry decidió aprobar las interrupciones hasta que se emitiera una decisión final.

While so many Kentuckians are fighting to survive right now, we all just learned that the injunction protecting the rights of women and pregnant people has been struck down in court.

Safe and legal abortion is now banned in Kentucky.

— Charles Booker (@Booker4KY) August 2, 2022 El 30 de junio, Perry atendió las solicitudes de las organizaciones EMW Women’s Surgical Center y Planned Parenthood a favor de la realización de interrupciones voluntarias del embarazo.

Por su parte, Cameron celebró la decisión de Thompson al expresar que seguirá trabajando en pos de «defender la constitucionalidad de estas garantías para las mujeres y los niños no natos».

I appreciate the court’s decision to allow Kentucky’s pro-life laws to take effect while we continue to vigorously defend the constitutionality of these important protections for women and unborn children across the Commonwealth. (2/3)

— Attorney General Daniel Cameron (@kyoag) August 2, 2022 El pasado 27 junio, el magistrado del estado de Luisiana aprobó suspender la prohibición del aborto, entretanto, el 28 de junio un juez determinó el mismo fallo en el estado de Texas.

El 24 de junio, nueve estados se alinearon a la decisión del Tribunal Supremo: Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin. No obstante, algunos han modificado temporalmente sus determinaciones.

