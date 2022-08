Estado de Kansas, EE.UU. vota a favor del derecho al aborto

Entornointeligente.com /

Los votantes del estado estadounidense de Kansas decidieron por mayoría este martes mantener el derecho constitucional al aborto, en contra de una enmienda propuesta por facciones conservadoras.

Según medios locales, al haberse contabilizado el 90 por ciento de las boletas, más del 60 por ciento de los electores había rechazado la enmienda constitucional y se daba por segura la victoria de los defensores del aborto.

«La enmienda es un golpe a la autonomía personal», había declarado a la prensa Ashley All, portavoz de la campaña proaborto Kansans for Constitutional Freedom (Kanseños por la Libertad Constitucional).

It’s official: We BLOCKED the dangerous anti-abortion constitutional amendment!

This is truly a historic day for Kansas and for America. Freedom has prevailed. The constitutional rights of Kansas women have been protected. Thank you to everyone who took part in this movement. pic.twitter.com/9ZVI2rF0Fh

— Kansans for Constitutional Freedom (@Kansans4Freedom) August 3, 2022 Un grupo de legisladores republicanos del congreso estatal propuso la enmienda conocida como Value Them Both (Valora a ambos), que eliminaría el derecho constitucional del estado para retornar a los propios legisladores el poder de reglamentar al respecto.

Algunos defensores del aborto asumían la campaña conservadora como un intento previo a la propuesta de eliminar totalmente esa opción. De hecho, ya existía un proyecto incipiente para prohibir el aborto sin excepciones.

Los activistas también protestaron por la confusión que provocaba la boleta, pues votar «Sí» a la enmienda significaba abolir el derecho y «No» aludía a la idea favorable de mantenerlo.

— Kansans for Constitutional Freedom (@Kansans4Freedom) August 3, 2022 El plebiscito estadal protege la posibilidad de que el gobierno regional legisle para regular esta práctica legal hasta las 22 semanas de embarazo y sienta un precedente importante para situaciones similares en otros estados.

Kentucky y California votarán sobre el aborto en noviembre, mientras se estén desarrollando las elecciones de mitad de mandato, por lo que republicanos y demócratas se apresuran en movilizar a la opinión pública a su favor en torno al tema.

Este es el primer referéndum que un estado de La Unión despliega después del fallo del Tribunal Supremo que anuló la sentencia «Roe contra Wade», eliminando el derecho federal sobre el aborto y otorgando a los estados la potestad de legislar sobre el asunto.

