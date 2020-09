¡Estado de guerra! Armenia y Azerbaiyán registran los ataques y bajas de un cruento conflicto (Imágenes sensibles)

Entornointeligente.com /

Cortesía

La madrugada de este domingo, Armenia y Azerbaiyán informaron sobre bombardeos a lo largo de la línea de contacto en la región de Nagorno Karabaj y se culparon mutuamente por la escalada del conflicto. Armenia y la no reconocida República de Nagorno Karabaj han declarado el estado de guerra y han empezado la movilización general; horas después la ley marcial fue anunciada también en algunas regiones de Azerbaiyán. Las batallas entre las partes involucradas se libraron con el uso de artillería, tanques y aviones y han causado bajas tanto entre las tropas como entre la población civil en ambos lados de la frontera.

lapatilla.com

Turquía apoyó las acciones de Azerbaiyán, mientras que el Ministerio de Exteriores de Rusia pidió una solución pacífica al conflicto. Por su parte la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, el Consejo de Europa y la OTAN hicieron llamamientos similares.

Ambos países han registrado los eventos suscitados en la región fronteriza, dejando en evidencia las bajas que se han producido en este conflicto bélico.

Con información de RT

Armenian artillery hitting Azerbaijani T-72 tanks pic.twitter.com/covdmbADBF

— CNW (@ConflictsW) September 27, 2020

Armenian Ministry of Defence has released footage of 2 Azerbaijani T-72 tanks being hit with munitions. There has been heavy fighting between Azerbaijan and Armenia on the border this morning. #Armenia #Azerbaijan pic.twitter.com/y5qqaIIic1

— CNW (@ConflictsW) September 27, 2020

Azerbaijan Air Force drone destroying Armenian air defences #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/EySJEMJo1n

— CNW (@ConflictsW) September 27, 2020

Azerbaijani Air Force drone strike against an Armenian ‘Osa’ (SA-8) air defence system #Armenia #Azerbaijan pic.twitter.com/GMLNqsb5Lq

— CNW (@ConflictsW) September 27, 2020

Armenia had released footage showing Azerbaijani BTRs being struck by munitions as well as a damaged/destroyed column of Azerbaijani military vehicles #Azerbaijan #Armenia pic.twitter.com/fYur1vnfmS

— CNW (@ConflictsW) September 27, 2020

(Warning graphic footage) Armenian military release a video showing Azerbaijani losses, an Mi-8 shot down and multiple BMPs destroyed or abandoned. #Armenia #Azerbaijan https://t.co/LLVkBrpzGz

— CNW (@ConflictsW) September 27, 2020

The post ¡Estado de guerra! Armenia y Azerbaiyán registran los ataques y bajas de un cruento conflicto (Imágenes sensibles) appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com