Estado de excepción: Valoran disposición de Monsalve a «reforzar» medida pero aseguran que nuevo enfoque «llegó tarde»

«El estado de excepción, lamentablemente, hasta el momento no ha logrado responder con la prontitud que las personas requieren y demandan. Por lo tanto, vamos a volver a hacer modificaciones, respecto a cómo se despliegan las fuerzas en la Macrozona Sur, y particularmente en la provincia de Arauco».

Con estas palabras, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve reconoció este martes que el estado de excepción, aplicado en la Región de La Araucanía y en dos provincias del Biobío, no estaba «logrando responder» frente a los reiterados hechos de violencia y, en especial, ante el ataque en Contulmo , que dejó a tres personas heridas, entre ellas, a una con extrema gravedad.

La conclusión del encargado de seguridad vino acompañada con el anuncio de que el Ejecutivo tomaría nuevas medidas para prevenir y combatir los hechos de violencia. En esa línea, Monsalve no descartó la opción de ampliar o reforzar el estado de excepción. Y si bien no entregó mayores detalles, anticipó que todo aquello se discutiría este jueves 1 de septiembre.

«No descarto ninguna medida. La dotación, los puntos de control, los lugares en que están emplazados, el equipamiento que está disponible. No descarto la ampliación de ninguna medida, con el objeto de que la gente sienta la presencia del estado de excepción y de las FF.AA. y que sienta que su presencia es útil para protegerla. Y eso lo vamos a hacer el día jueves en el marco del estado de excepción», dijo.

«Llegó tarde»

Frente al reconocimiento del subsecretario y ante la posibilidad de que el estado de excepción deje de ser ‘acotado’, Emol conversó con alcaldes y gobernadores de la Macrozona Sur, quienes valoraron la disposición anunciada por Monsalve sobre estudiar «reforzar» la medida de seguridad, sin embargo, señalaron que las autoridades del Gobierno nuevamente llegaron tarde.

El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz sostuvo que «hace bastante tiempo que nosotros tenemos el diagnóstico de que la proyección de los caminos es útil, pero no es suficientes. Lo he señalado con la administración del Presidente Piñera, con la administración del Presidente Boric: no basta para proteger a las personas que viven en la provincia de Arauco, ni a las de la provincia del Biobío sólo con patrullajes en las principales rutas».

En ese sentido, la autoridad fue enfática en señalar que, además de que sea necesario cuidar las rutas, también es importante proteger «la infraestructura crítica y además se requiere de brindar protección también a las personas que viven en las zonas apartadas de los caminos principales».

«Lo que ha ocurrido en Contulmo se asemeja a lo que ha ocurrido en Quidico, por señalar dos ejemplos que no están en las rutas principales, y donde la acción desalmada, criminal, que ocasiona horrores como los que hemos tenido la oportunidad de presenciar, hace mucho rato nos vienen diciendo que se necesita de una intervención con mucha mayor fuerza» , aseveró.

Con una opinión similar, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas también señaló que lo reconocido por Monsalve tiene relación con «algo que nosotros hemos dicho, esto de ponerle el apellido de ‘acotado’ al estado de excepción no ayuda. Nosotros necesitamos un estado de excepción amplio, donde las facultades de las Fuerzas Armadas sean más amplias. Que no estén solamente en las rutas principales, y en la Ruta 5, sino que esto también tiene que estar resguardando infraestructura crítica, que lamentablemente fue un proyecto que no prosperó en el parlamento y que necesitamos».

«Hace mucho venimos pidiendo que el estado de excepción sea más fuerte, con mayor cantidad de control y con una capacidad de anticiparse. Esto habla de una capacidad investigativa distinta también, para lo cual se requieren leyes que están descansando en el parlamento: la ley de inteligencia, las modificaciones a la ley antiterrorista, la ley del robo de madera que aparentemente está viendo la luz», agregó.

«Ponerle el apellido de ‘acotado’ al estado de excepción no ayuda. Nosotros necesitamos un estado de excepción amplio, donde las facultades de las Fuerzas Armadas sean más amplias. Que no estén solamente en las rutas principales, y en la Ruta 5, sino que esto también tiene que estar resguardando infraestructura crítica». Luciano Rivas, gobernador de La Araucanía Bajo ese contexto, la autoridad regional lamentó lo ocurrido en Contulmo y condenó el ataque perpetrado en contra de Carlos Grollmus (79), quien se encuentra hospitalizado por las heridas ocasionadas en sus extremidades. Frente a ello, Rivas recordó hechos similares ocurridos en La Araucanía que, según su visión, reflejan la necesidad de reforzar el estado de excepción, entre otras acciones de seguridad.

«En La Araucanía tuvimos el caso del joven Mauro Aguilar, tenemos el caso de Ceferino González que todavía está grave y que fue disparado por la espalda por un grupo terrorista, atentados que también se adjudica la Coordinadora Arauco Malleco o las ORT. Entonces, la situación de implementar otras medidas es necesaria. Necesitamos la voluntad política del Ejecutivo que lo plantea el subsecretario Monsalve y me parece bien, pero insisto en que estas cosas llegan tarde» , criticó.

«Lo que dice el subsecretario es acertado en el sentido de que necesitamos un estado de excepción mucho más fuerte, pero también esto se hace con un tema de voluntad política y esperamos se exprese aquí. Y esperaría que esto no solamente quede encerrado a la provincia de Arauco, esto tiene que ampliarse a la Región de La Araucanía, porque los terroristas no miran fronteras. Esto tiene que tener una visión de macrozona», zanjó Rivas.

«Pena por Monsalve»

En tanto, el alcalde de Cunco y también presidente de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía, Alfonso Coke aseguró sentir «pena» por el subsecretario Monsalve. Pues, si bien destacó que haya viajado en varias ocasiones a la Macrozona Sur y valoró que «dé la cara», insistió que las medidas anunciadas por el Ejecutivo no están dando resultados.

«Siempre he manifestado que el estado de excepción solamente se está cumpliendo con un decreto presidencial y nada más, lo que dicen ellos es lo que pueden hacer, o sea todo limitado. Y cuando están las cosas limitadas la cosa no funcionan. Ahora, había una reunión con el general para ver algunas cosas del Plebiscito, pero no creo nada. Veo que la Región de La Araucanía está en pleno abandono, no hay detenidos, siguen los siniestros, el Estado de Chile abandonó la región», criticó.

Respecto a los dichos del subsecretario sobre el estado de excepción y las posibles nuevas medidas de seguridad, el jefe comunal dijo sentir «pena por el subsecretario Monsalve porque él viene a dar la cara, anda en todos lados, pero sin resultados. Lo que necesita la gente hoy día para la seguridad, es que tengamos resultados, detenciones y tomar mano dura. Lo mismo los parlamentarios, hablan y hablan, pero hagan leyes con más dureza y exijan más seguridad en todo Chile».

En relación a la figura del estado de excepción, Coke insistió en que la medida debe regirse «como dice la Constitución, es decir, completo. Que los militares tengan atribuciones para detener infragantemente a los que anden cometiendo esta delincuencia, pero no llegar cuando está todo quemado, eso no sirve de nada. El estado de excepción acotado no ha servido de nada, he sido crítico en esto, creo que llegó el momento de actuar, no podemos seguir todos los días con esto».

«Hay siniestros, queman y queman, llegan los militares y los Carabineros cuando está todo hecho, parece película. Llegan a tomar antecedentes, a tomar entrevistas y los heridos, los dañados se tienen que ir a los hospitales. En mis 65 años de vida, nunca había visto tanto desastre en mi región de lo que estamos viendo hoy día. De una vez por toda debiera recapacitar el Gobierno, la ministra del Interior y solucionar este tema», añadió.

Por lo anterior, el alcalde de Cunco hizo un llamado a que las nuevas medidas de seguridad adoptadas por el Ejecutivo deben ser duras y con la intención de dar mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas. «Es verdad que el subsecretario Monsalve da la cara, pero tiene que venir con soluciones y estar acá en terreno, decirle a los militares ‘actuemos, recorramos, veamos’ . Ellos servicio de inteligencia deben tener y saben lo que está pasando en los diversos sectores».

Poca consideración a los alcaldes

En línea con todas las otras autoridades, Alejandra Burgos, alcaldesa de Curanilahue (provincia de Arauco, Región del Biobío), también aseveró que el estado de excepción no ha mostrado los resultados esperados, considerando que la medida, en general, lleva más de un año aplicada en diversos puntos de la Macrozona Sur.

«Comparto la apreciación del subsecretario en el sentido de que nosotros como alcaldes y alcaldesas de la provincia no hemos notado una diferencia mayúscula en el territorio, producto de la instalación de la zona de excepción. Esto para nosotros debería significar una mucha mayor presencia en los distintos puntos de la provincia, tanto en las carreteras principales como también en los sectores rurales, donde no vemos esa presencia y nos preocupa», manifestó.

Con respecto a las eventuales medidas de seguridad que se adopten, ya sea el reforzamiento militar u otras, la jefa comunal llamó a que las decisiones sean comunicadas. «Las medidas que van a tomar deberían conversarlas con nosotros, porque tenemos antecedentes que hemos puesto a disposición en varias oportunidades, en las distintas instancias».

«Sin embargo, no sentimos que se hayan considerado y, en estos últimos días, después de lo sucedido en Contulmo, quisiéramos que ese tipo de cosas no vuelvan a suceder, porque no sólo afecta a la paz y tranquilidad, sino que también a la poca infraestructura que tenemos para poder desarrollarnos de manera armónica», acusó.

Burgos asegura que ninguna autoridad del Gobierno central se ha comunicado con ella para «ponernos de acuerdo sobre cuáles serían esas medidas que se deberían tomar las próximas semanas , y especialmente considerando este fin de semana que se va a vivir un proceso eleccionario bastante distinto a lo que han sido los últimos procesos que he hemos vivido».

En ese contexto, la alcaldesa plantea que no se percibe la «celeridad que esperaríamos por parte de un estado de excepción que ha sido prolongado, llevamos más de un año en esta situación y, sin embargo, todavía no tenemos ninguna persona formalizada por los hechos que han sucedido en el territorio. Entonces, la mayor presencia del Estado no sólo tiene que ver con ver a las distintas fuerzas desplegadas en el territorio, sino también los procesos de investigación y persecución que se deben llevar a cabo».

Adicionalmente, la jefa comunal sostiene que las autoridades de la zona consideran como un eje importante dentro de las medidas de seguridad el poder detectar puntos críticos de tránsito en la provincia. «Esto especialmente afecta a sectores rurales que hoy día se encuentran sin ninguna conexión a medios digitales o de telefonía para poder comunicarnos y coordinar la presencia cuando se producen hechos de violencia grave».

También menciona que la región y la provincia de Arauco necesita de «mayor presencia del Estado en el parea de la salud y educación, porque muchas de las escuelas están abandonadas y con cada vez menos niños, porque las familias se están teniendo que trasladar».

«Nosotros sabemos que existen puntos críticos y los hemos planteado en distintos momentos. Yo particularmente de la comuna y también poniendo la necesidad de la provincia, de algunos lugares y puntos que pudiesen ser abordados con otras medidas más allá de la presencia policial y de las fuerzas militares que establece el estado de excepción», concluyó.

