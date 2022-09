Establecen requisitos de calidad del kion para incrementar su comercialización

Entornointeligente.com /

Para ello aprobó la Norma Técnica Peruana «NTP 209.220:2021. Especias, Condimentos y Hierbas Aromáticas. Jengibre (kion). Requisitos». Este producto es considerado un super alimento, debido a sus propiedades nutricionales y uso en la medicina tradicional, empleado para la digestión, aliviar síntomas de la gripe y otras afecciones respiratorias. Proveedor mundial La presidenta ejecutiva del Inacal Clara Gálvez, afirmó que nuestro país se ubica entre los cinco mayores exportadores de kión a nivel mundial, al resaltar por su apariencia, tamaño, color amarillo intenso, grado de picor y acidez, que son mucho más altos en relación a otros países. «En ese aspecto, buscamos promover el uso de esta norma técnica entre los agricultores de las provincias de Chanchamayo y Satipo (Junín), principales centros de cultivo, para que apliquen estándares de calidad en sus procesos productivos, a fin de cubrir la demanda internacional de este producto de forma sostenible y en condiciones seguras», manifestó. Asimismo, indicó que en los últimos meses (enero a agosto del 2022) los despachos de jengibre al exterior sumaron 32,615 toneladas, por 41 millones de dólares, representando un crecimiento de 21% en volumen, respecto al mismo periodo del 2021 (Reporte Sunat). Principales requisitos de calidad – Esta norma técnica indica que el jengibre deberá proceder de rizomas fibrosas de forma irregular y de longitud no mayor de 24 cm. – Su aspecto físico que se asemeja a una mano, deberá presentar ramificaciones o «dedos» de aproximadamente de 3 cm. a 6 cm. de largo y de 1 cm. a 2 cm. de ancho. – No deberá contener parásitos y/o insectos, ni materias extrañas en un porcentaje mayor al 2%. – No deberá presentar alteraciones producidas por ataque de microorganismos o cualquier otro agente biológico, químico o físico. – No podrá ser aromatizado artificialmente y la presentación de este producto en polvo deberá estar libre de partículas gruesas. Para las características organolépticas del jengibre, la norma indica que su olor será el característico del producto; el sabor deberá ser picante; el color con corteza será marrón pálido y sin corteza blanco amarillento. Los requisitos descritos en esta norma técnica se verifican por medio de evaluaciones físicas y sensoriales. Envases Los envases serán fabricados con materiales inocuos y adecuados (no deben transmitir ninguna sustancia tóxica, ni olores o sabores extraños); deberán ser de primer uso; y que constituyan suficiente protección para el contenido del producto en condiciones normales de manipuleo y transporte, salvaguardando sus cualidades higiénicas, nutritivas y tecnológicas. En cuanto a la etiqueta o rótulo para la comercialización del jengibre, debe cumplir con la legislación nacional vigente o en su defecto con lo establecido en la NTP 209.038 (etiquetado de alimentos preenvasados) y Norma Metrológica Peruana – NMP 001 (etiquetado de preenvases) del Inacal. Además de los requisitos aplicables especificados en la norma internacional Codex CXS 1-1985 (etiquetado de los alimentos preenvasados). El producto debe ser almacenado y transportado bajo condiciones óptimas de humedad, temperatura e higiene para evitar su descomposición, considerando la aplicación y uso de las normas y guías de buenas prácticas correspondientes. Este documento técnico se encuentra disponible para su lectura en línea en la plataforma «Sala de Lectura Virtual» en la página web: www.inacal.gob.pe. Más en Andina: El @MTPE_Peru impulsa más de 160,000 empleos temporales con programa Lurawi Perú ?? https://t.co/5R8OHRo5Rm pic.twitter.com/2gaNOr6FSx

