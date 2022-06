«Estaba irritado, cansado y drogado»: Tyson habló de su agresión a pasajero en un avión

Entornointeligente.com /

A varias semanas de ese ataque a una persona identificada como Melvin Townsend III –que fue condenado por fraude, hurto, robo con allanamiento de morada, posesión de sustancias prohibidas y tráfico de bienes robados a lo largo de sus 36 años–, el ex pugilista volvió a tocar el tema show televisivo de Jimmy Kimmel.

«Me equivoqué, eso nunca debería haber sucedido. Ese soy yo en mis etapas de muchacho primitivo. No debería haber hecho eso, pero estaba irritado, cansado, drogado y enojado. ¡Mierda sucede!» , expresó en el famoso living.

El ex campeón mundial de 55 años ya se había referido a la situación en los medios a fines de mayo, después que se conociera que no iba a recibir cargos criminales por el suceso. Sin embargo, ahora se permitió reflexionar sobre este ataque que se volvió viral en todo el mundo.

«Había un tipo muy molesto en un vuelo contigo» , le planteó Kimmel. Y Tyson intentó distender el momento: «¿Qué avión, qué vuelo?» . Luego repasaron juntos las imágenes del hecho que fueron compartidas por el medio norteamericano TMZ en su momento donde se ve al pasajero molestando constantemente al mítico boxeador.

Finalmente, revivieron la escena que expone los puñetazos que le dio Tyson. «No soy yo», bromeó inicialmente Iron Mike . «Suelo ser bueno», aclaró. Hasta que finalmente lanzó la mencionada reflexión sobre su error de haber atacado a esta persona.

En el pasado, el ex deportista y actual empresario del cannabis reconoció que su esposa Lakiha Spencer le había pedido que deje de abordar aviones públicos para evitar situaciones de este estilo: «Ella se enoja, pero ¿qué voy a hacer en un maldito avión con mis amigos y un guardaespaldas que se supone que debe vigilarme?». En este sentido, sostuvo que hay quienes buscan provocarlo» .

Mike, que en noviembre del 2020 volvió a subirse a un ring con 54 años, también hizo referencias en el programa televisivo norteamericano a la posibilidad de pelear con el mediático Jake Paul : «Nunca me lo he tomado muy en serio, pero eso podría ser realmente interesante. Es lo suficientemente hábil, sí. Es lo suficientemente hábil porque sigue ganando. Incluso si está peleando contra tipos que no crees que sean lo suficientemente buenos, deberían poder vencerlo, pero no pueden «.

