Esta será la nueva cara del centro de Cali cuando terminen las obras de 'Ciudad Paraíso'

El centro de Cali podría tener una cara diferente en el mediano plazo. Esto, si se logra concretar el proyecto Ciudad Paraíso que se promueve hace una década y que ya tiene obras en marcha. Diez mil unidades de vivienda nueva, un centro comercial, una estación del MÍO y una ciudadela de la justicia, hacen parte de este, el plan de renovación urbana más importante de Colombia. Una apuesta a la transformación radical del centro de la ciudad, entre las carreras 10 y 15 y las calles 12 y 15.

Para ello se necesitan $ 1,7 billones, el 30 % sería aportado por el sector público y el 70 % por el sector privado. A la fecha, el Estado ha invertido alrededor de $ 40.000 millones (7 %) para la compra de los predios donde se construirá la Fiscalía y la nueva estación del MÍO; los recursos también se han usado para la instalación de servicios públicos en el área intervenida. Entre tanto, el ente privado ha inyectado cerca del 5 % del presupuesto esperado, recursos con los que se ha avanzado en la compra de predios y se iniciaron obras, en el caso del plan parcial El Calvario.

Yecid Cruz, gerente de la Empresa Municipal de Renovación Urbana, Emru, reconoció que hacer realidad este proyecto no es una tarea fácil, no solo por las dimensiones del mismo sino por las problemáticas sociales que en torno a él han existido. Sin embargo, aseguró que los avances, que hasta el momento se tienen, demuestran que sí es viable y que su desarrollo impactará de manera positiva a Cali.

El directivo explicó que Ciudad Paraíso incluye cuatro grandes proyectos o llamados también planes parciales: La Ciudadela de la Justicia y El Calvario son los de mayor avance, se prevé que estos estén terminados en el 2026. Por su parte, el plan parcial San Pascual presenta dificultades con la compra de terrenos y, por lo tanto, está en pausa. A futuro, se espera avanzar en el cuarto plan parcial con el que se buscará la intervención del barrio Sucre.

Ciudadela de la Justicia La obra de renovación de la Fiscalía tendrá una inversión superior a los $ 476.000 millones. Las obras iniciarían en octubre.

A lo largo y ancho de dos manzanas, entre las calles 12 y 13 y las carreras 10 y 12, se construirá el búnker de la Fiscalía con una inversión superior a los $ 476.000 millones.

Según informó la Emru, el privado que se ganó el proyecto está trabajando actualmente con la entidad para radicar las licencias de construcción el próximo 17 de agosto e iniciar obras en el mes de octubre.

«Este proyecto va a ser un gran dinamizador en términos económicos, sociales y de justicia. En él se va a consolidar el clúster de la justicia, que articula el Palacio, donde están los juzgados, con la sede de la Fiscalía», explicó Cruz.

Plan parcial El Calvario La construcción de los apartamentos de la primera torre del proyecto Paraíso Central estima una inversión total de $ 70 mil millones. Actualmente, en el 50 % de avance, la obra genera más de 150 empleos directos.

Foto: Bernardo Peña / El País

Para su desarrollo ya se tienen todos los lotes comprados (168). Comprende seis manzanas, desde la calle 13 hasta la calle 15 y entre las carreras 10 y 12. En este plan parcial se hará una estación del MÍO, un proyecto de vivienda y un centro comercial.

Camilo Santamaría, gerente del proyecto habitacional Paraíso Central, que incluirá cuatro torres de apartamentos y un parque al aire libre, aseguró que entre marzo y junio del próximo año se entregarían los 331 apartamentos de la primera torre, que avanza en un 50 % de construcción y ya se encuentra totalmente vendida.

Asimismo, cree que próximamente podrán ofertar los apartamentos de la torre número dos, que a diferencia de los primeros no serán de 48,75 metros cuadrados, sino de de 37,5 metros cuadrados, a un precio más bajo: 150 salarios mínimos legales vigentes. Este, al ser el tope de la Vivienda de Interés Social, VIS, permitirá a los compradores acceder a más subsidios.

De manera paralela, explicó Santamaría, se trabaja en un estudio de oferta y demanda comercial de la zona, para lanzar, «a finales de este año», el proyecto Paraíso Centro Comercial que tendrá al rededor de 37 mil metros cuadrados de área rentable, y para el cual ya se tienen estudios y diseños adelantados.

Además, en el Plan Parcial El Calvario estará la Estación Central del MÍO, que ya dispone de estudios y diseños en fase tres por Metrocali y contaría con una inversión cercana a los $ 75.000 millones. Según el Gerente de la Emru, en tres meses esperan tener la fuente de financiación y poder arrancar el proceso constructivo en el mes de octubre.

«La Estación Central del MÍO será la más importante del sistema, porque moverá a miles de usuarios; a ella llegarán en promedio 35 rutas de buses y las cinco troncales», anotó Yecid Cruz.

En este render se muestra la Terminal Central del MÍO que tendrá habilitaría 10 mil metros cuadrados nuevos de espacio público.

Plan parcial San Pascual Este incluye los predios de diez manzanas, entre las carreras 12 y 15 y las calles 12 y 15, con el objeto de construir viviendas. En el 2017 inició su implementación tras la compra de algunos predios, sin embargo, en este momento la realidad es que los promotores deben a 34 propietarios alrededor de $ 6000 millones por los terrenos.

Uno de los casos es el Pedro Cerón, quien en el año 2019 entregó las escrituras de su propiedad al Fideicomiso San Pascual con la promesa de que, a más tardar en el mes de octubre de 2021, recibiría el dinero por su propiedad. Pero, hasta ahora, no se le ha «girado ni un solo peso», porque, tal y como denunció el señor Cerón, este plan parcial no cuenta con los inversionistas necesarios.

Similar situación vive Víctor Mario Franco, comerciante de la calle 13 con carrera 13, en el centro de Cali, quien se declaró en quiebra a causa del incumplimiento por parte de los promotores del plan parcial San Pascual.

«A pesar de tener firmada una documentación, que incluye la carta de aceptación de recursos por parte de la fiducia, no me han pagado lo acordado por las propiedades que entregué desde hace cerca de tres años. Este incumplimiento ha perjudicado mi buen nombre, mi salud, mi historial crediticio y he sido vulnerable a los robos por la demolición de los predios a mi alrededor. Por eso, me vi obligado a demandar ante el Consejo de Estado esta situación, en busca de una reparación directa a los daños que se me han generado», comentó el comerciante.

El centro de Cali se transformaría si se culmina el proyecto Ciudad Paraíso. Este render muestra cómo quedaría el barrio San Pascual.

Para el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Pascual, Fernando Pérez, esta situación dejó en evidencia la necesidad de incluir a la comunidad en este tipo de decisiones. Por ejemplo, según su perspectiva, es conveniente que se considere la permanencia de los actuales propietarios en el territorio, ya sea como beneficiarios de futuras construcciones o a través de otras alternativas que dignifiquen a la comunidad.

Este panorama particular que se vive con el plan parcial San Pascual llevó a que se programara el cabildo abierto ‘Realidades e impactos del proyecto de renovación urbana Ciudad Paraíso, del centro de la ciudad de Cali’. El evento, que se realizará el próximo 8 de septiembre, no promueve la interrupción del proyecto Ciudad Paraíso, sino la búsqueda de una solución que favorezca a los sectores privado y público, pero también a la gente.

«Con el cabildo abierto esperamos conocer de la Alcaldía cómo va a intervenir en el territorio. Además, nos venden la idea de que Ciudad Paraíso es un solo proceso, cuando al parecer no es así. Nos interesa que la comunidad tenga claridad en todos estos temas», precisó el líder comunal.

LINK ORIGINAL: El Pais

