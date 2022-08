Esta podría ser la nueva pareja de Selena Gómez

Entornointeligente.com /

La cantante estadounidense Selena Gómez fue captada disfrutando de la playa con un grupo de amigos y un productor italiano que podría ser su próxima pareja Selena Gómez fue captada por en algunas imágenes mientras disfrutaba de unas vacaciones alojada en un yate lujoso en Positano, Italia. Por otra parte, en dichas vacaciones la cantante no se encontraba sola, ya que se le vio con el reconocido productor de cine de 34 años, Andrea Lervolino.

Selena fue vista tomando el sol en la cubierta del lujoso yate, además también se pudo ver a la cantante mientras nadaba en el mar y dando un paseo en un inflable junto a su grupo de amigos. Pero lo que fue más llamativo fue la química mostrado entre la cantante y el productor ya que se les vio a ambos muy cercanos y Lervolino estaba bastante atento con Selena dándole la mano para ayudarla a meterse al mar.

PICTURE EXCLUSIVE: Selena Gomez shows off her incredible figure in a black swimsuit https://t.co/iA3ebVqpa3

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 4, 2022

No es la primera vez que existen rumores que involucren a los dos, ya que, desde que trabajaron juntos en la película del 2016 In Dubious Battle, se vio a la cantante en el 2019 pasando el rato con Larvolino en Italia, por un viaje de cumpleaños, y el año pasado se les volvió a ver juntos paseando en un Yate en Los Angeles.

Redacción Gossipvzla y Fuente Quien

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com