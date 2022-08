Esta playa al lado de Madrid tiene las aguas más limpias y cristalinas y está a solo hora y media en coche

Entornointeligente.com /

Pasar el verano en Madrid es duro: calor sofocante , asfalto recalentado, pocas horas al día en las que se puede hacer vida al aire libre o sin que haya un aire acondicionado encendido de por medio… No obstante, aunque la capital no tenga costa, algunas alternativas acuáticas ofrece. Tenemos piscinas naturales en la sierra , se está construyendo una artificial muy cerca (en Guadalajara, más concretamente) y, para los más pudientes, está el Moreira Beach Oasiz en Torrejón de Ardoz .

No obstante, no puede quede quedarse fuera de esta lista la playa de Bolarque . Se encuentra ubicada en la provincia de Guadalajara pero a solo 100 kilómetros de distancia de Madrid, loq ue se traduce en hora y media en coche.

En Trendencias Cinco lugares de ensueño para descubrir en Lanzarote más allá de Playa Blanca y el Timanfaya Un paraíso playero en plena meseta castellana es lo que es la playa situada en el embalse de Bolarque. Famosa por sus aguas limpias y cristalinas, es perfecta no solo para darse un baño y tomar el sol. También es un lugar en el que practicar deportes acutáticos como paddle surf, montar en kayak, o darase una vuelta en hidropedal.

De hecho, cerca se encuentra el Monasterio del Desierto de Bolarque, construido entre los siglos XVI y XVII y al que se tiene que acceder en Kayak. No obstante, quienes prefieran una excursión a pie tienen muy próxima también la cueva de las Tortugas , en la que se pueden ver al antural distintas especies de este animal.

No obstante, este lugar no está, ni mucho menos, perdido de la mano de Dios. Tiene socorristas, club naútico, chiringuito y hasta una zona de jardín con mesas para comer. Eso sí, el acceso a la playa de Bolarque no es gratuito y la entrada tiene un precio de 6 euros de lunes a viernes y 10 euros los fines de semana y festivos.

Fotos | iStock

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com