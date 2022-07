Esta participante de La Casa De Los Famosos 2 le hace regalo a su hija y sus compañeros lo destruyen (+Video)

Entornointeligente.com /

Daniella Navarro, Toni Costa y Natalia Alcocer se burlaron de Ivonne Montero en La Casa de los Famosos 2 tras hacerle un regalo a su hija el cual fue destruido por los tres artistas La segunda temporada de la Casa de los Famosos ha dado mucho de qué hablar en los útimos meses, esta vez fue un acto de crueldad mostrado por Daniella Navarro, Toni Costa y Natalia Alcocer, quienes destruyeron un regalo que Ivonne Montero le había hecho a su hija y después se burlaron de ella.

Ivonne Montero, al hechar de menos a su hija, decidió hacerle un dibujo en la mesa de la casa, la actríz utilizó frijoles para plasmar las figuras de una sirena y de Garfield, comentando que lo hizo con mucho amor para su amada hija ya que espera reunirse con ella en poco tiempo.

@versatil077

ME SORPRENDE TANTA MALDAD #teamivonnemontero #lacasadelosfamosos22 #lacasadelosfamosos2 #telemundorealities #telemundo

♬ sonido original ※ Egofee Lyrics

No obstante algunos miembros del show no les pareció un gesto tierno. Toni Costa le había comentado a Ivonne que le habían quedado muy lindos los dibujos, para luego hacer gestos con sus manos como si quisiera destruirlos , pero Daniella Navarro no lo dudo, ya que se sentó en la mesa y subió su pie para de esa forma dañar una parte del dibujo.

Este acto no fue bien visto por los fans de La Casa de los Famosos 2, quienes aseguraron que lo que hicieron los tres artistas fue bullying hacia Ivonne Montero. Además, apuntaron a Toni diciendo que «no tiene vergüenza» ya que él también tiene una hija.

Redacción Gossipvzla y Fuente TVNotas

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com