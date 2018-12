Esta leyenda del fútbol mundial era un gran apasionado por el béisbol… ¡Hasta jugó de catcher! (FOTO)

Entornointeligente.com / diciembre 25 2018, 10:18 am

Compártelo: Foto: Cortesía Los bates y las pelotas no eran muy comunes en Holanda durante la niñez de Johan Cruyff , el fútbol lo acaparaba todo en el país de los tulipanes. Sin embargo, el chico tenía una pasión especial por el béisbol que lo marcaría por toda su vida, especialmente por una mascota de receptor.

Por: Raúl Zamabrano | Sports Venezuela

Aprovechaba cada tiempo libre para colocarse los aperos: peto, careta y chingalas porque era el catcher del equipo en el que jugaba. Combinaba los dos deportes y tenía un cariño importante por cada uno, pero las necesidades de su familia terminarían con ese triángulo amoroso.

“En el verano, cuando terminaba la temporada de fútbol, se jugaba al béisbol en el Ajax y yo era muy bueno”, recordó en su autobiografía My Turn: The Autobiography .

“Como receptor llegué a estar incluso en la selección nacional de Holanda hasta los 15 años. Yo era el primer bate, porque era tan pequeño que no me podían lanzar tres strikes. A menudo eran cuatro bolas malas y me daban la base por bolas”, admitió.

Lee la nota completa aquí

Relacionado

LINK ORIGINAL: NoticiasVenezuela.org

Entornointeligente.com