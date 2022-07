Esta fue la reacción de Gwyneth Paltrow, a la boda de Ben Affleck y Jennifer López

Entornointeligente.com /

Después de varios años Gwyneth Paltrow guarda hermosos momentos de aquella época con Ben Affleck. Gwyneth Paltrow fue novia del actor Ben Affleck durante 3 años, la actriz hablo sobre la relación que tiene el actor con JLo.

Después de tres meses de anunciar el compromiso entre Jennifer López y Ben Affleck por fin se casaron a escondidas en las Vegas. Estos últimos días la linda pareja ha disfrutado de una romántica luna miel , sin embargo han estado acompañados de Violet y Seraphina, hijas del actor y Emme y Maximilian, los mellizos de la cantante.

Sabemos el gran momento que vive esta famosa pareja, quienes no han pasado desapercibido para nadie, ni siquiera para Gwyneth Paltrow , pues la actriz no tuvo ningún problema en dar su opinión sobre lo que piensa de su ex y su actual pareja, a pesar de que la relación entre Gwyneth y Ben duro tres años y fue hace mucho tiempo, ella todavía guarda hermosos momentos de aquella época y aun lo estima.

Gwyneth realizo una dinámica de preguntas y respuestas en sus stories de Instagram, y un seguidor le pregunto:»¿Qué opinas de Ben y JLo?».» ¡Amor! ¡Muy romántico! ¡Muy feliz por ellos! «, contestó la actriz de 49 años.

«Me agrada. Todavía soy amiga de él». «Él es súper inteligente y muy, muy talentoso y divertido. Pero él no estaba en un buen lugar en su vida para tener novia», le confeso la actriz a Howard Stern en el 2015 sobre la razón por la que terminó con Ben .

