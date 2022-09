Esta fue la reacción de Geraldine Bazán respecto a la separación de su exesposo Gabriel Soto e Irina Baeva

Entornointeligente.com /

Tras presentarse y desfilar en la alfombra amarilla de la inauguración de una tienda departamental mexicana, Geraldine Bazán fue cuestionada sobre los fuertes rumores que han surgido de una posible ruptura entre su ex esposo Gabriel Soto con Irina Baeva.

Se especula una posible ruptura entre ambos actores debido a que a la rusa se le ha visto con el actor hollywoodense, Britt George , y al mexicano se le vio compartiendo el carro con una mujer «misteriosa» . Pero Bazán prefirió esquivar el tema relacionado a su expareja.

Geraldine se enfocado en su carrera y su papel de madre, incluso comparte que su hija Elisa Marie ya está entrando en la adolescencia, demostrando su gran papel e interesándose en todo su proceso de crecimiento.

«Elisa ya tiene 13, yo digo que el ‘¡fua!’ de la adolescencia lo tenemos todos ahí, pero de verdad que es una niña muy consciente, es una niña muy sensible, muy inteligente también, es sumamente amorosa».

«Obvio, no me he salvado de los ‘ojos de huevo’ como le digo yo, que te voltean los ojos y que es normal, creo que todos lo hicimos, pero es parte también del crecimiento, estoy aprendiendo mucho con ella «.

Demostrando su faceta de madre interesada en los gustos de su hija, la actriz compartió con ella la experiencia de ver a Lipa en concierto «Ayer nos fuimos al concierto Dua Lipa , estuvo increíble, la pasamos padrísimo y eso son el tipo de cosas que creo que es bien importante compartir con ellas, sobre todo ver sus gustos, qué les gusta, tratar de compartir.

«Y saber que también, qué bueno, son edades en las que a veces prefieren estar también con las amigas y los amigos».

La mexicana también sabe que en el proceso de crecimiento de su primogénita algún día vivirá la experiencia de que su hija tenga novio. A lo que ella respondió, «Sí claro, obviamente no lo podemos negar (que tendrá novio) y sí soy mamá gallina, pero bueno, es muy linda, es una niña muy buena onda, tiene muchos amigos, ya verá (cuándo), ya será más adelante».

