Esta ex alumna de High School Musical posa en bikini durante una despedida de soltera (FOTOS)

Vanessa Hudgens se encuentra en México para participar en la despedida de soltera de su amiga Sarah Hyland.

Y Vanessa Hudgens ha posado en la playa con un pequeño bikini rojo.

La ex alumna de High School Musical, de 33 años, compartió el martes las candentes fotos con sus casi 47 millones de seguidores de Instagram.

El escaso traje de baño de Vanessa era de un tono rojo cereza brillante y consistía en un par de braguitas de pierna alta y un top de bikini con aros.

Tenía detalles en plata en los tirantes del bikini y entre el escote.

Vanessa completó su look playero con un anillo de diamantes en el ombligo, una tobillera de oro y una pulsera de tenis a juego.

Su melena rizada se recogió con una pinza y miró a la cámara desde detrás de unas gafas de sol futuristas.

La actriz de Princesa Interruptor parecía no estar maquillada mientras mostraba su físico de gimnasio en todo su esplendor.

Posó entre dos grandes rocas cubiertas de musgo mientras el agua fluía sobre la arena debajo de ella.

Vanessa colocó una mano en cada roca para una instantánea, antes de colocar una de sus manos en el pelo para otra.

También incluyó una adorable foto sacando la lengua para la cámara mientras se arrodillaba cerca del agua.

La naturaleza hace que todo sea mejor», escribió la cantante de Sneaker Night, que aterrizó en México la semana pasada para celebrar la próxima boda de Sarah con Wells Adams.

Desde su llegada, Vanessa y el resto de la comitiva nupcial de Sarah han documentado el lujoso viaje en sus páginas de Instagram.

La semana pasada, Vanessa compartió un adorable vídeo de ella, algunas de las otras damas de honor y Sarah bailando en un barco como parte de las festividades previas a la boda.

Vanessa presumió de su envidiable figura con un traje de baño negro de una pieza con motivos blancos de BRIDESMAID.

En el clip, que fue publicado en la cuenta de GG, la belleza morena de Vanessa añadió unos grandes pendientes de aro y un par de gafas de gran tamaño.

Haciendo gala de sus movimientos de bailarina, la intérprete se soltó mientras agitaba su pelo mientras navegaban por las majestuosas aguas.

Más tarde, la estrella de High School Musical cubrió su melena color chocolate con un pañuelo color crema con motivos rojos y rayas marineras mientras jugaba con un amigo en el barco.

Sarah, de 31 años, lució un traje de baño blanco en el que se leía BRIDE (Novia) en el pecho, que llevaba debajo de una maxifalda transparente con adornos de diamantes.

La estrella de Modern Family enmarcó su rostro con unas gafas de sol rosas en forma de corazón, mientras sus cabellos castaños caían sobre sus hombros en forma de rizos.

La boda de Sarah con Wells se ha retrasado varias veces a causa del COVID.

Pero la pareja finalmente se casará este año, y el mes pasado Sarah y Wells fueron agasajados en su despedida de soltera.

A principios de este año, Wells bromeó con la posibilidad de fugarse con Sarah en caso de que su boda se pospusiera una vez más.

Escucha, lo hemos pospuesto dos años seguidos. Si este año ocurre alguna otra locura, entonces nos iremos a Las Vegas con trajes azules y nos iremos», dijo Wells a ET Canada.

Y añadió: «No estoy seguro de que podamos esperar otro año. Ya veremos. Quién sabe lo que va a pasar’.

Wells y Sarah planeaban casarse en agosto de 2020 y han cambiado la fecha de su boda varias veces debido a la actual pandemia de COVID-19.

Empezaron a salir en 2017 y se comprometieron en Fiyi en julio de 2019.

En declaraciones a People, Sarah dijo que se puso rápidamente a planificar la boda justo después de comprometerse.

‘Donde nos alojábamos [en Fiyi] no tenía mucho Wi-Fi, así que más tarde esa noche empecé a tener un ataque de pánico como, ‘¡Necesito Pinterest para mirar cosas de la boda!», dijo a People poco después de la propuesta.

Wells me dijo: «Pensé que querías un compromiso largo». Y yo le dije: ‘Sí, pero necesito ver cosas de boda’. No sé en quién me he convertido».

Aunque Sarah acabó reduciendo la planificación de la boda, se comparó con Monica Gellar de Friends al preparar su día especial.

Compré revistas de bodas y recorté cosas que me gustan visualmente para hacer tableros de visión», dijo a la publicación. Estoy tratando de organizar mi carpeta, tratando de averiguar lo que queremos, DJ, banda, ambos, ¿quién sabe? Soy como Mónica de Friends».

