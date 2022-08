Esta es la razón por la que Marko no asiste a Entregrados (+CAPTURA)

Entornointeligente.com /

Se reveló la aparente razón por la cual el actor e influencer venezolano Marko Pérez no asiste a Entegrados . Fanáticos del influencer y humorista criollo han estado solicitando mucho que el artista sea invitado al programa del presentador Manuel Ángel Redondo, donde los famosos se sientan a conversar sobre su vida y hacen distintos juegos mientras toman, no obstante a través de la cuenta de Instagram de La Viperina se dijo el supuesto motivo por el que Marko no ha querido asistir al show.

En este sentido, se comentó que « Él dijo una vez que no va porque se rasca muy rápido, y Manuel Ángel dijo que ya lo han invitado pero ha dicho que no» . Ahora bien, su motivo para no asistir al show se debe a que no es muy buena copa y ha estado evitando hacer el ridículo en el programa.

Finalmente, habrá que esperar que el famoso creador de contenido se decida en algún momento a participar en el programa.

