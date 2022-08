Esta es la razón por la que la famosa actriz, Maribel Guardia no le gusta verse en televisión

Entornointeligente.com /

Por Revista Ronda

A través de una entrevista para el programa Televisa Espectáculos, la arista dio a conocer que no le gusta ver su aspecto en pantallas.

«A mí no me gusta verme, odio verme en televisión, no me gusta verme en ni el cine ni en nada», dijo la costarricense.

Asimismo, durante la conversación dejo claro que la razón por la que prefiere quedarse solo con su imagen frente al espejo es que ella preferiría lucir mejor que en su percepción incluso si está caracterizada como alguno de los papeles que interpreta.

«La verdad es mejor no verse, siempre esperas verte mejor como te ves, pero yo decía «no no no, si yo me veo mejor que en pantalla», y ahora con eso de que en Instagram arreglas todo», comentó Maribel Guardia entre risas.

A pesar de toda la belleza que la caracteriza, Maribel Guardia confiesa que no le gusta verse en la pantalla!! ??? @MaribelGuardia pic.twitter.com/oGeHxouZbh

— TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 12, 2022

Posteriormente, admitió que ella actúa para que su trabajo sea apreciado a pesar de que prefiere no mirar su físico: «Pero lo importante de esto es disfrutarlo, hacerlo con mucho amor y que al público le guste tu trabajo».

