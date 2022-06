Esta es la peor película de Tom Hanks

Entornointeligente.com /

Tom Hanks lleva más de cuatro décadas haciendo películas. Durante ese tiempo ha protagonizado algunas de las mejores películas de la historia y ha recibido innumerables premios y reconocimientos por sus dotes interpretativas. Por supuesto, cuando se ha participado en tantas películas como Hanks no todas van a ser ganadoras.

De hecho, el propio Hanks sabe que no todas han sido buenas y ha calificado La hoguera de las vanidades como la película «más cutre» que ha hecho. Dirigida por Brian De Palma, Vanidades es una película de comedia negra sobre Sherman McCoy (Hanks), un sórdido banquero de Wall Street que ayuda a su amante a encubrir la muerte accidental de un adolescente negro. Vanidades fue un desastre financiero y de crítica que fue destripado por la crítica, el público e incluso su reparto.

«Es una de las películas más malas que se han hecho nunca», dijo Hanks a Oprah Winfrey en una entrevista, explicando después que ahora se da cuenta de que no podía identificarse con el personaje y que no funcionó el «engaño». Sin embargo, la experiencia le enseñó a Hanks una valiosa lección sobre el mundo del cine.

«Sin embargo, si no hubiera pasado por esa experiencia, habría perdido algo valioso», explicó. «Esa película fue una empresa fascinante desde el principio. Era más grande que la vida, y por alguna razón, tenía una gran cantidad de atención en ella».

«Puedo ir a Alemania, incluso ahora, y la gente me dirá: «¿Cómo es que ya no se hacen películas buenas y descarnadas como «La hoguera de las vanidades«?», continuó Hanks. «No tienen ningún concepto de lo que significó ser estadounidense y que esa película entrara en la conciencia nacional. ‘La hoguera’ me enseñó que no podía fabricar una conexión central».

Al parecer, ahora Hanks solo acepta una película si el proyecto le entusiasma, lo que explica que haya disfrutado de una carrera tan impresionante en los últimos años. Dicho esto, ¿qué vio en El Código Da Vinci que le entusiasmó?

