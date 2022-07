Esta es la máscara de pestañas que arrasa (literal) en TikTok este verano 2022

Entornointeligente.com /

Si eres de las que sueña con tener una mirada de escándalo pero sus pestañas no dan para mucho, la firma de maquillaje MAC Cosmetics llega con una posible solución (o eso parece). Invadiendo el feed de Instagram y de TikTok con pruebas patentes de su resultado -tal y como ya pasó con la Sky High Cosmic de Maybelline -, las chicas de moda nos muestran en primera persona esta nueva máscara de pestañas que llega con la intención de revolucionar el mundo del maquillaje. Bajo el nombre de MAC Stack , la marca afirma que podemos echarnos hasta 40 capas sin dejar grumos en la pestaña. Después de que Mercadona triunfara con su opción waterproof , este nuevo producto podría acompañarte los 365 días del año.

En Trendencias Así se logró el pelo rapado de Millie Bobby Brown en la cuarta temporada de Stranger Things TikTok se ha rendido ante este producto TikTok es mucho más que una RRSS, hoy en día se ha convertido en un indicador de éxito para las marcas. Cn la intención de viralizarse y llegar a un gran número de clientela, las chicas con más seguidores han probado este producto… Y los resultados hablan por sí solos.

@anitamatamoros_ Sobresaliente la #MACSTACKMASCARA Te das el gusto de probarla? # MACSTACKcreatusreglas @maccosmetics ♬ M·A·CStack Your Lashes! – Aultar for MAC Cosmetics @paulagonu increíble la nueva máscara de @maccosmetics alucino con la diferencia de un ojo a otro🤤 #MACSTACKCREATUSREGLAS ♬ M·A·CStack Your Lashes! – Aultar for MAC Cosmetics Aunque lo de echarse 40 capas pueda parecer excesivo, lo cierto es que el resultado no se convierte en algo exagerado o poco natural. Alargando la pestaña sin crear grumos, termina por aportar un volumen infinito que llama la atención.

@its.bellido Literalmente mi nueva máscara de pestañas favorita😫 @maccosmetics #AD #MACSTACKCREATUSREGLAS #MACSTACKMASCARA ♬ M·A·CStack Your Lashes! – Aultar for MAC Cosmetics @maarta_diaz La nueva máscara de pestañas de @maccosmetics no me puede gustar más, estoy alucinando con los resultados! 🤩 #MACSTACKCREATUSREGLAS ♬ M·A·CStack Your Lashes! – Aultar for MAC Cosmetics El hit de la temporada Según mirando las reviews de la firma, esta máscara de pestañas no defrauda. Aunque todavía no la hemos probado y no podemos sentenciar el resultado, lo cierto es que visto el furor que está causando, podría convertirse en uno de los productos de maquillaje estrella de esta temporada. Aunque su precio de venta es de 34 euros , en Druni la encontramos por 28,90 euros .

M·A·Cstack Micro Mascara.

PVP en Druni 28,90€ PVP en El Corte Inglés 34,00€ PVP en MAC Cosmetics 34,00€ Nota: algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias.

Fotos | Instagram @hoskelsa , Druni

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com