Esta es la marca española que viste a la reina Letizia, Paula Echevarría y Anita Matamoros

Que la vida no para de sorprendernos a todas últimamente es un hecho, pero hay cosas que nos siguen dejando locas (o sin palabras, como prefieras llamarlo). A veces, lo imposible se convierte en realidad. Ha llegado el momento de unir tres nombres potentes, pero de mundos muy distintos, en un mismo titular: la reina Letizia , Paula Echevarría y Anita Matamoros . Y no, no es para hablar de su popularidad, sino para comentar qué elemento del armario comparten.

En Trendencias Del día a la noche: Paula Echevarría nos regala dos looks de verano con un vestido corto como protagonista Doña Letizia ha estado presente en la tradicional recepción de los Reyes a la sociedad balear en el Palacio de Marivent. Un evento que, en anteriores citas, se ha llevado a cabo en el Palacio de la Almudaina. Lo primero que hemos pensado al ver la imagen de doña Letizia ha sido: «este vestido nos suena» . Y sí, estábamos en lo cierto, no es la primera vez que vemos ese característico print como protagonista del outfit de una mujer conocida en nuestro país.

Con cuerpo engomado, escote corazón y largo hasta los pies, el vestido que ha lucido la reina Letizia le queda como un guante. El motivo, cactus sobre fondo naranja, resulta de lo más estival . Además, el modelo combina a la perfección con las alpargatas naranjas y el combo al completo realza el bronceado de la reina. Las joyas son de Isabel Guarch .

¿Qué marca se esconde tras este diseño? Charo Ruiz Ibiza , un guiño a las creaciones con sello balear muy acertado para la ocasión. El vestido está disponible en la web de la firma y tiene un coste de 351,20 euros.

Seguramente, te ha ocurrido lo mismo que a nosotras y al ver el estilismo de doña Letizia no has podido evitar recordar un look de Paula Echevarría del que hablamos hace nada. Mismo estampado, diferente corte.

En Trendencias Paula Echevarría luce el vestido con el estampado de moda que ya hemos visto en Alicia Vikander, Vicky Martín Berrocal o Sara Carbonero Un apunte histórico: no es la primera ocasión que doña Letizia y Paula Echevarría comparten diseño de Charo Ruiz . Si viajamos al mes de agosto del 2020, ambas lucieron un vestido blanco boho de la firma.

Asimismo, doña Letizia ha apostado por piezas de la casa ibicenca en más escenarios, como la parada en Ibiza del tour por las Islas Baleares de los Reyes del verano de hace dos años, por poner algún ejemplo.

Eso sí, quizás lo más loco de todo no sea que la reina Letizia y Echevarría hayan coincidido, sino que Anita Matamoros se sume a la fiesta. La joven, también ha posado frente a las cámaras con una prenda de Charo Ruiz de la misma colección , Barbary Paradise. En este caso, la it girl de Instagram prefiere un diseño corto con volantes. El vestido Giulia puede sumarse a nuestra colección por 295,20 euros.

Como broche de oro a esta unión de fuerzas, queremos señalar que la presencia de Charo Ruiz Ibiza no termina aquí. A lo largo de los meses hemos visto a otros rostros populares dentro de nuestras fronteras con piezas de la firma , como Sara Carbonero , Susana Molina , Tamara Falcó o María Pombo .

Además, el poder de los diseños de la casa ibicenca también ha cruzado el charco : la actriz Sydney Sweeney nos enamoró en Coachella 2022 con un dos piezas de la marca balear. Ante tantas pruebas, solo podemos afirmar que es un verdadero gusto recordar que la moda española (más allá de las potencias mundiales como Inditex, Mango o Desigual) no conoce límites ni fronteras.

