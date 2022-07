Esta es la escena lésbica en serie infantil Jurassic World Campamento Cretácico que esta generando polémica (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Una escena lésbica en la serie infantil Jurassic World que es transmitida por Netflix causó una gran indignación por no ser «apropiada» La serie infantil de Netflix llamada Jurassic World: Campamento Cretácico, es una de las más esperadas por los pequeños de la casa, especialmente aquellos que son amantes de las franquicias Jurassic park y Jurassic World, esto debido a que la serie está ambientada en los eventos de Jurassic World.

La quinta temporada de dicha serie se estrenó el pasado 21 de julio de este mismo año y ha causado una gran polémica, ya que en uno de los capítulos de la serie se puede apreciar a dos personajes mujeres dándose un beso.

La serie consiste en seis jóvenes que se quedan varados en la isla nublar luego de escapar de uno de los dinosaurios. Dentro de ese grupo de jóvenes se encuentran Sammy y Yaz, ellas fueron las protagonistas de la escena lésbica que agrega un nuevo episodio en la política creada por la empresa de streaming de «representación queer» en sus contenidos animados.

Situaciones similares ya han ocurrido en series animadas producidas por la empresa roja, tales como S he-Ra y The Princesses of Power, Dead Fin: Paranormal Park y Kipo y The Age of Wonderbeasts.

Redacción Gossipvzla y Fuente El Caribe

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

