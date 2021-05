Esta es la blazer de pata de gallo de Zara con la que Tamara Falcó ha brillado en su último look

Entornointeligente.com / Las apariciones de Tamara Falcó son un no parar durante las últimas semanas. A su trabajo en El Hormiguero se suman sus colaboraciones como embajadora de diferentes marcas y sus labores benéficas. Cada look de Falcó supone una fuente de inspiración para construir un look de oficina de diez . La marquesa de Griñón acudió ayer a la presentación del libro Familia sin filtros en Madrid y su apuesta defiende que los cuadros y las rayas son una pareja de altura.

En Trendencias Tamara Falcó tiene el vestido rojo más ideal para ser la invitada perfecta este verano y lo luce con sandalias de Zara El outfit en cuestión está formado por una camiseta de rayas de estilo marino de J-Crew, unos pantalones negros bootcut de Frame y un cinturón de Celine en camel. La estrella de la corona es, sin lugar a dudas, la americana de pata de gallo y hombros marcados de Zara que, por suerte para todas nosotras, sigue disponible en la web de la firma (aunque tiene muchas papeletas para colgar el cartel de “agotado” más pronto que tarde).

En Trendencias Tamara Falcó luce el perfecto look de noche de verano con un espectacular top y pantalones de Zara Blazer de pata de gallo de Zara. 49,95 euros .

