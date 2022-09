Entornointeligente.com /

A intenção de avançar com um pacote de medidas de emergência, para diminuir o impacto da inflação nos orçamentos familiares, foi anunciada em Julho e adiada para Setembro. As medidas concretas só serão conhecidas na segunda-feira. Sabe-se que o Governo vai privilegiar as famílias numa primeira fase e que os apoios às empresas decorrerão mais adiante. Nada contra esta prioridade, tudo contra a demora.

