Esta crema es el éxito de ventas anti-arrugas de Germaine de Capuccini y la hemos probado para ver por qué tanto hype

Tenemos tantísimos cosméticos en la repisa del baño que a veces queremos simplificar las rutinas y apostar por productos con múltiples propiedades, como la crema 2 en 1 antimanchas de Shiseido . Ese es el caso de la Crema Global Arrugas de Germaine de Capuccini, que además de hidratar combate los signos de la edad y que he tenido la oportunidad de probar.

En Trendencias Mercadona lanza una crema con ácido hialurónico por cinco euros y, de nuevo, arrasa en TikTok con los resultados Desde Germaine de Capuccini presumen de su crema estrella como «un tratamiento anti arrugas que las disminuye y refuerza la estructura de la piel. Consigue más firmeza, dejándola más lisa, redensificada y con aspecto relajado .» Una descripción muy prometedora que hoy os cuento si está a la altura de las expectativas.

Esta crema Global Arrugas es fácil de reconocer en las tiendas, porque es el envase rosa de cristal de la misma línea que el tratamiento de ojos Timexpert Rides Eyes que tantísimo nos gustó. Viene con tapón de rosca plateado y perfectamente precintado para que la fórmula no se salga en el transporte.

En Trendencias Fichamos estas cremas de Vichy para piel madura ideales para sumar firmeza, nutrición y difuminar arrugas más allá de los 50 Así se vuelve más emocionante el unpacking , quitando ese precinto para descubrir la textura y aroma de la crema anti-arrugas de Germaine de Capuccini. ¡Y qué descubrimiento! Tiene un aroma floral súper envolvente y relajante , muy sutil pero que se convierte en el momento álgido de la rutina beauty .

Por no hablar de la textura, que se absorbe rapidísimo pero deja una sensación refrescante en la piel. Esta Crema Global Arrugas se puede comprar en versión rich para piel seca y supreme para piel muy seca. Yo escogí la soft para pieles normales ( 79 euros ) porque en verano no necesito coberturas untuosas y contundentes. Más bien lo opuesto: cremas de cara ligeras y frescas que dejen el rostro confortable y fresco.

Crema Global Arrugas Rich | Timexpert Rides

PVP en Germaine de Capuccini 79,00€ Hoy en Amazon por 92,00€ Cómo la he usado en mi día a día He incorporado esta crema a mi rutina facial de belleza por el día y por la noche. Durante el día he añadido protección solar después de la Crema Global Arrugas, pero por la noche ha sido siempre mi última parada beauty antes de dormir.

Lo primero que he notado es la frescura en la piel, que se mantiene durante el día sin esa sensación untuosa y de demasiada cobertura que dejan muchas cremas en verano. Con esta ocurre al contrario: se absorbe rápido, deja un olor muy apetecible y la piel se queda cómoda, fresquita y repulpada al tacto. Esta sensación de tez reconfortada y más elástica es muy relajante y me ha encantado.

En Trendencias La crema hidratante Ultra Facial Cream de kiehl's es perfecta si buscas muchas hidratación y una textura ligera que no aporta grasa Los resultados visibles y alisantes Para comenzar a notar esos efectos alisantes que promete hay que ser constante y esperar unas semanas. Los milagros no ocurren de la noche a la mañana. Mi piel no es madura todavía, pero sí que tengo algunos signos de expresión que debo cuidar, especialmente combatiendo la sequedad de la piel en verano .

Ahí es donde he notado la diferencia, porque con el uso prolongado la piel se nutre mucho y se siente más elástica , dos claves esenciales para conseguir ese efecto alisado que tantísimo ansiamos. Al estar más hidratada no marca tanto las arrugas, produce más colágeno sano para la piel y se vuelve más flexible. Y al ser más flexible vuelve a no marcar tanto las arrugas, así que es un win-win en todos los sentidos.

