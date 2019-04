Esta ambulancia no encendió sus sirenas para atender una emergencia, sino cometer un terrible delito

Entornointeligente.com / Unas denuncias llevaron a las autoridades a seguir el vehículo y poner al descubierto las verdaderas intenciones de un paramédico y un auxiliar de enfermería.

Una banda de delincuentes fue descubierta utilizando una ambulancia para recorrer la ciudad de Popayán, Cauca , y cobrar extorsiones a sus víctimas.

La sirena de la ambulancia, en esta oportunidad, no suena para salvar una vida, sino que se desplaza a toda velocidad, entre los carros de una importante vía de Popayán, para cobrar una extorsión.

Agentes encubiertos del Gaula de la Policía, que ya conocen las denuncias de varias víctimas, en una motocicleta persiguen al vehículo.

Mientras espera la llegada de los extorsionistas, un hombre denunció cómo se convirtió en una de las víctimas de la red.

“A mí me robaron la motocicleta, posterior a eso, me pidieron 1.500.000 pesos para devolverla y si no la iban a desguazar”, aseguró.

A través de una llamada, interceptada por el Gaula de la Policía, uno de los delincuentes pone la cita para entregar la moto y recoger la extorsión.

Carlos, víctima de extorsión:

-Se acuerda que me dieron permiso tiempo limitado aquí en el trabajo.

Alias ‘Fideo’, extorsionista:

-Sí, sí, sí. Eso no se demora nada. Yo ya voy para allá. Yo estoy en la ambulancia.

Carlos, víctima:

– Ah, sí señor. ¿Y yo cómo sé qué ambulancia es?

Alias ‘Fideo’:

-No, es una ambulancia azulita. Ya le llego.

El arribo de los extorsionistas es grabado por los agentes del Gaula y, cuando la víctima entrega la exigencia económica a los delincuentes, estos son capturados.

“Se realizan unas labores de inteligencia y unos controles, donde el momento en que se va a pagar esta suma de dinero, con sorpresa, los delincuentes llegan en un vehículo tipo ambulancia, un vehículo para salvar vidas”, dijo general Fernando Murillo, director del Gaula de la Policía.

La otra sorpresa para los investigadores es el perfil de los que cobran la extorsión.

“Uno era el paramédico de la ambulancia y el otro era un auxiliar de enfermería, quienes, al parecer, no llegaban donde su primera víctima, sino que venían desarrollando esa actividad criminal hace varios meses”, afirmó el general Murillo.

Anotó que este año se han capturado más de 300 extorsionistas y se han recibido más de 1.710 denuncias en lo corrido de 2019 , con una reducción del 1 % comparado con el mismo periodo del año anterior.

Para el oficial, esta extorsión de pagar para entregar un vehículo robado es la más utilizada actualmente por los delincuentes, le sigue la extorsión de menor cuantía y después la proveniente de centros carcelarios.

