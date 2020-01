¿ESTÁ VIVO? â” La cuenta de Twitter de Michael Jackson se activa con misterioso mensaje del cantante (+POST)

Entornointeligente.com /

Las redes sociales enloquecieron luego de que la cuenta de Twitter de Michael Jackson fuese activada con un mensaje desatando así rumores de que supuestamente continúa con vida. El fallecido cantante y bailarin de origen estadounidense reconocido mundialmente Michael Jackson sigue dando de que hablar aún después de 10 años de su muerte pues las plataformas digitales se estremecieron al leer un twett en la cuenta del intérprete en el que desea un feliz año nuevo a sus seguidores generando todo tipo de comentarios y reacciones en la comunidad de internet.

” ¡Deseándoles a todos un feliz y saludable Año Nuevo!”, dice la publicación del cantante la cual estuvo acompañada de una fotografía del antes mencionado luciendo un atuendo en color blanco.

Wishing everyone a happy and healthy New Year! pic.twitter.com/CBwnadGQm2

— Michael Jackson (@michaeljackson) December 31, 2019

Posteriormente, otro mensaje fue publicado en el Twitter del artista que terminó de aumentar las esperanzas por parte de los fanáticos del cantante que desean que Michael permanezca con vida y a su vez reforzó las hipótesis que se manejan acerca de que el intérprete no murió.

” Para mí, nada es más importante que hacer feliz a la gente, darles una liberación para sus problemas y preocupaciones, ayudarles a aliviar sus cargas”, “Feliz Año Nuevo a todos. Quizá este año esté libre de problemas y preocupaciones”. Se lee en la cuenta del cantante.

“To me, nothing is more important than making people happy, giving them a release from their problems and worries, helping them to lighten their load.” – Michael Jackson

Happy New Year to all. May this year be free from problems and worries. pic.twitter.com/zcGpdj1sKs

— Michael Jackson (@michaeljackson) January 2, 2020

Cabe destacar hasta el momento se desconoce quien fue el encargado de publicar la mencionada serie de twetts pero fuentes aseguran que puede tratarse de algún tipo de hackeo a la cuenta de Twitter de la fallecida estrella o si algún miembro de su familia posee los datos de acceso y la autorización necesaria para escribir en la redes sociales en nombre de Michael Jackson.

