«Está podrida la cañería y sale agua marrón» Revelaron las pésimas condiciones de la clínica donde esta Chyno Miranda (+Video)

Javier Ceriani denunció las terribles condiciones en que se encuentra la clínica psiquiátrica en que se encuentra Chyno Miranda . En su programa Chisme No Like, el tv host Javier Ceriani expuso las pésimas condiciones en que se encuentra la clínica donde está el cantante venezolano Chyno Miranda . Al respecto, denunció que no solo está recibiendo un mal trato, sino que no está siendo atendido por profesionales competentes a su estado.

«La clínica cobra de $1300 a $1500 por mes, él podría estar en el Cedral que es una clínica más glamurosa (…) El problema es que Chyno está bajo personal que no es ni siquiera psicólogos, son coachs» , dijo Ceriani.

Además, aseguró que el lugar en que está no se encuentra en buenas condiciones físicas. «El agua sale marrón en la clínica, los familiares tienen que llevar agua de mineral porque están podridas las cañerías, los chicos tienen estropeado el estómago».

Agregó que «Los chicos están intoxicados por el agua que se les da».

Asimismo, expuso que las camas en las que duermen los chicos que están en el lugar tienen «30 años que no cambian».

Cabe destacar que recientemente en el programa revelaron el video que grabó Miranda para su hijo, el cual sería publicado en navidad, en donde el cantante rompe en llanto por extrañar a su pequeño retoño.

