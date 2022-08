Essap tiene que cambiar 200 kilómetros de cañerías en Asunción

Entornointeligente.com /

El titular de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay ( Essap ), Natalicio Chase, señaló que aproximadamente 200 kilómetros de cañería en la ciudad de Asunción tienen que ser renovados.

Acotó que estos cambios van a ser realizados recién el año que viene. La obra demandará unos G. 45.000.000.000.

Al respecto, detalló que en el área metropolitana hay cerca de 2.500 kilómetros de caños y que más de 200 kilómetros deben ser cambiados de manera urgente.

«Se está priorizando el cambio en donde la Municipalidad de Asunción hará trabajos de recapado» detalló.

Sin fondos para inversión Chase explicó que todos los cambios de caños se hacen con recursos propios de la aguatera estatal, y aclaró que la tarifa actual no alcanza para realizar las inversiones.

Lea más: Caños rotos de Essap riegan de agua las arterias y apeligran la circulación

«Todo se hace con recursos propios, pero la tarifa no alcanza para inversiones, porque hace tiempo no se tiene una suba, por decisión política, hoy debería aumentar un 40%», afirmó a Monumental 1080 AM.

Es mucha la cantidad de agua potable que se pierde a causa de los caños en mal estado en la capital y ciudades aledañas. La mayor cantidad de pérdida se da por las conexiones clandestinas .

Datos de la ESSAP En los bañados y zonas periféricas se estima que hay 45.000 casas que acceden al servicio de forma clandestina.

La Essap cubre al menos el 30% del servicio de agua potable del país. En todo el territorio nacional existen unos 4.400 prestadores independientes, de los cuales 600 se concentran en Gran Asunción.

El agua servida que fluye por las calles también es producto de empresas que arrojan sus desechos en plena calle, según denuncias de los ciudadanos

