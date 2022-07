EsSalud extirpa enorme tumor de rodilla a joven de 26 años para luego reconstruirla

Entornointeligente.com /

La exitosa cirugía se dio gracias a una avanzada técnica de reconstrucción de la parte afectada mediante un trasplante óseo. Hoy, luego de cuatro meses de la operación, el paciente ha sido dado de alta y está en condiciones de volver a trabajar. Se trata de Richard Alata Mariña, que llegó a consulta externa en diciembre del 2021 con gran dolor en la rodilla derecha. «Después de una evaluación fue derivado a emergencia donde el equipo de traumatología determinó la existencia de un tumor de «células gigantes» muy avanzado, el cual exigía una reconstrucción de la zona y trasplante de hueso», explicó Víctor Bolívar Mendoza, médico del servicio de Traumatología del Hospital II Luis Negreiros Vega. El especialista señaló que la reconstrucción consistió en sacar el tumor e incorporar un hueso cadavérico, tallado previamente, con placas de titanio y tornillos. Estas técnicas especializadas se desarrollan desde el año 2016 en este nosocomio de EsSalud. «El procedimiento se inició con el retiro del hueso cadavérico desde el almacén donde se mantenía en cautela. Se descongeló y a su llegada al hospital iniciaron el trasplante óseo en una cirugía que tomó aproximadamente cuatro horas. Realizamos tres injertos, reparamos los ligamentos y unimos los músculos que hacen que la rodilla funcione. Fue un reto técnicamente complejo y satisfactorio haber podido resecar el tumor y reconstruir la rodilla», manifestó el galeno. Explicó que la reconstrucción con hueso cadavérico se indica en pacientes en los que puede hacerse un reemplazo por hueso. «No todas las articulaciones pueden tratarse de esa manera, pero en los casos donde es posible, en vez de una prótesis, lo hacemos sin importar la edad. Hemos realizado trasplante óseo a pacientes de 14 hasta con más de 70 años», afirmó. El especialista explicó que después de la intervención, el manejo del dolor lo realiza anestesiología y el paciente pasa a hospitalización por unos tres días. Luego, acude a control una vez por semana y cuando ya está bien y la biopsia del tumor es negativa, el paciente pasa a terapia física para rehabilitación. Con mucha satisfacción, el médico traumatólogo dijo que después de cuatro meses de intervenido se le dio de alta al paciente y ya está en condiciones de volver a trabajar y deberá continuar su terapia física por lo menos por seis meses. Alata Mariña, que reside en Ventanilla y trabaja en una fábrica de plásticos, cuenta que sentía mucho dolor en la rodilla y acudió a clínicas que le diagnosticaron esguince sin lograr mejorarlo. «En el hospital Sabogal me atendieron de emergencia y cuando me detectaron el tumor en la rodilla, tuve mucho miedo porque mi hermano murió por un tumor igual. Pensé en mi pareja embarazada, en mi hija por nacer y no podía dejarla así», dijo emocionado tras agradecer al personal asistencial que lo atendió. El doctor Bolívar manifestó que la cirugía fue compleja debido a que el paciente no caminaba, tenía mucha pérdida de masa muscular y era un tumor localizado en una zona importante de la rodilla, incluso había dañado el cartílago. «Utilizamos varias técnicas de reconstrucción, no solo se le hizo trasplante de hueso cadavérico, se le colocó un hueso especial llamado «puti», que es una pasta que se utiliza para unir cartílago con hueso y, además, utilizamos tres tipos de injertos, que verificamos mes a mes, funcionen como uno solo», explicó. Finalmente, el especialista destacó que en EsSalud se cuenta con tecnología, insumos e implementos de alta calidad que hacen posible devolverle al paciente su capacidad para trabajar. Acotó que el trasplante y la reconstrucción no son cirugías frecuentes, pero que se realizan un promedio de seis a diez intervenciones al año en el hospital Negreiros. Más en Andina: Médicos especialistas del Hospital III – 1 José Cayetano Heredia, de la Red Asistencial Piura de EsSalud (región Piura) salvan vida a menor que sufrió graves quemaduras. ?? https://t.co/UzyrCbGejW pic.twitter.com/tkOA4CpoSW

