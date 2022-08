EsSalud detectó más de 21,000 casos de hipertensión arterial en primer semestre del año

Entornointeligente.com /

Según el reporte de la Oficina de Inteligencia e Información Sanitaria de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud, la mayor cantidad de casos se concentraron en el grupo de 65 – 69 años, el 8.7% (1,898 casos) en mujeres y el 7.5% (1,644) en hombres. Puedes leer: ¡Cuidado! Hipertensión, obesidad o estrés son factores de riesgo para males cardiacos Asimismo, marzo ha sido el mes que registró la mayor cantidad de casos de hipertensión arterial, representando el 17% (3,802). En comparación al mismo periodo del año anterior, este primer semestre registra un 6% menos de casos a los notificados en el 2021 donde se detectaron 23,445. Sin embargo, no se descarta que las cifras podrían ser más altas debido a que la población asegurada no acude a los establecimientos de salud a hacerse un descarte debido a la pandemia por el covid-19. El reporte también revela que en el período de 2019 a junio del 2022 se ha detectado un total de 198,615 casos nuevos de hipertensión arterial. Puedes leer: Minsa: exceso de sal aumenta riesgo de hipertensión o males cardiovasculares EsSalud recuerda que la hipertensión arterial se caracteriza por la elevación persistente de la presión arterial a cifras iguales o mayores a 140/90 mmHg. Se trata de una manifestación clínica que constituye un factor de riesgo para la salud. Esta patología crónica es peligrosa porque cuánto más alta es la presión arterial, mayor es el riesgo de daño al corazón y a los vasos sanguíneos de los órganos principales como el cerebro y los riñones. Si no se controla, la hipertensión puede provocar accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, ensanchamiento del corazón y, a la larga, una insuficiencia cardiaca. Más en Andina: ¿Solo chicha y maracuyá? Conoce qué otros alimentos ayudan a regular la hipertensión. ?? https://t.co/ONHGkw1Hl8 pic.twitter.com/TquyVlVdqw

Publicado: 7/8/2022

