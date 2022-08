EsSalud: crece demanda de adultos mayores en hospitales por males ante bajas temperaturas

Entornointeligente.com /

De enero a julio de este año se atendieron 1,766 casos de problemas respiratorios en pacientes mayores de 60 años en la Red Prestacional Sabogal, a diferencia de los 1082 que se registraron el año pasado en el mismo periodo, informaron médicos de EsSalud. El doctor Luis Rafael Heredia Cruzat, médico general del Hospital I Marino Molina, anexo Canta Callao, de la Red Prestacional Sabogal, dijo que el porcentaje de pacientes geriátricos que se viene atendiendo en este centro asistencial es un aproximado del 65% de la demanda y las consultas debido a los problemas señalados es de un 60% del total. En el aspecto respiratorio, el cambio climático ocasiona que aumenten las secreciones a nivel del sistema que producen molestias y pueden agravar las enfermedades crónicas que tenga el paciente, como el asma o bronquios, motivando su presencia en los consultorios médicos, explicó el especialista. Asimismo, agregó que, las bajas temperaturas ocasionan un bajo flujo de la sangre en la piel, ocasionando que los pacientes sientan frío en las manos y pies, debido a que son zonas donde hay menos masa pero más superficie de piel. Igualmente, en el sistema cardiaco llevará a múltiples alteraciones y en muchos de los pacientes que toman medicamentos, como los indicados para la presión arterial, se producirá mayor sensación de frio porque ocasionan un bajo flujo a nivel periférico. En el tema articular, el frío disminuye el flujo sanguíneo en los músculos y se endurecen produciendo dolor, igualmente en las articulaciones donde el líquido que existe dentro de ellas se pone más espeso y al movimiento, ocasiona molestias, causa muy frecuente actualmente en las atenciones del hospital, comentó. En cuanto al sistema nervioso, explicó que el frio ocasiona que haya un retardo en su función, por lo que la señal no llega tan rápido al cerebro y el paciente sentirá adormecimiento, dolores y molestias. El médico recomendó a los adultos mayores utilizar ropa abrigadora, consumir bebidas y alimentos calientes que ayudan a generar energía y calor al cuerpo, evitar el consumo de alcohol y excesiva cantidad de café o bebidas con cafeína porque provocan más cuadros de frio que de calor. Los adultos mayores pierden mucha energía porque suelen no alimentarse bien y no tienen buena masa muscular, por ello es importante que en la cena consuman alimentos ricos en calorías para que tengan buena temperatura mientras duermen, indicó. En cuanto a los que sufren de dolores articulares, que conforman la mayoría de casos que llega al hospital, se les recomienda el uso de ungüentos para frotarse las articulaciones lo que genera calor y ayuda a que las articulaciones y los músculos se liberen y disminuya el dolor, sostuvo. Finalmente, el Dr. Carlos Caballero Llanos, gerente de la Red Prestacional Sabogal, dijo que las personas de la tercera edad tienen garantizada su atención en salud, más aún en esta época de frío. Nuestro compromiso es continuar dando la importancia a los adultos mayores mediante un trato oportuno, eficiente, prioritario e integral», aseveró. Más en Andina: ?? El Programa Nacional @MidisQaliWarma , en articulación con instituciones aliadas, continúa impulsando una campaña de sensibilización que promueve hábitos de vida saludables, como una alimentación balanceada. https://t.co/gRSnIVJxar pic.twitter.com/q2LtG6IBXr

(FIN) NDP/CNA Publicado: 13/8/2022

