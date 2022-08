EsSalud brindó más de 200 mil atenciones de planificación familiar en lo que va del 2022

Entornointeligente.com /

En el Día Internacional de la Planificación Familiar , EsSalud informó que de enero a junio del 2022 se han realizado 210 059 atenciones, con lo cual viene recuperando el ritmo de consultas que se interrumpieron debido a la pandemia por la Covid-19. En ese sentido, el Seguro Social de Salud espera recuperar el nivel de las atenciones prepandemia, cuando en 2019 sumó un total de 615 929 consultas. Durante la pandemia se implementó el telemonitoreo para dar continuidad a las atenciones utilizando las tecnologías de la información y comunicaciones, en vista que la planificación familiar es un pilar fundamental para disminuir la mortalidad materna y los embarazos no deseados. Puedes leer: Planificación familiar es vital para reducir cifras de mortalidad materna y neonatal Además, se brindó consejería preconcepcional a fin de que las mujeres con riesgo y complicaciones de salud acudan a los servicios de planificación familiar. Con ello se busca garantizar la continuidad de la atención en planificación familiar en todos los establecimientos de EsSalud a nivel nacional en el marco de la normatividad vigente. EsSalud espera cumplir con la premisa que llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a establecer que la planificación familiar es un derecho a la salud al disponer que el 3 de agosto de cada año se celebre su día internacional. Y es que la planificación familiar contempla, además, la educación sexual, la prevención y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Por ello, la importancia de difundir información sobre los diferentes métodos y sus ventajas para la prevención de embarazos no planificados e infecciones de transmisión sexual, especialmente en adolescentes y jóvenes. Más en Andina: #ENVIVO Marysol Campo: En el caso de la Anticoncepción de Emergencia, no es abortivo y pueden tomarla en caso han tenido relaciones sexuales sin protección. Pero no es un método anticonceptivo regular. https://t.co/6XSum7BmpC pic.twitter.com/twlXzlMd9c

Publicado: 3/8/2022

