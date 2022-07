Esquiroles en revolución, apoyando luchas ajenas y vapuleando las propias

Entornointeligente.com /

Un numero apreciable de mis viejos amigos se convirtieron de repente en camaradas, no por una propuesta política o ideológica solo están al acecho de lo que diga el jefe para secundarlo, digerirlo, argumentarlo. No importa si es la devaluación, que una iguana destruyo el sistema eléctrico nacional, si el sentido común te indica que a un detenido como Fernando Alban lo lanzaron y no se lanzo mientras estaba detenido. Mientras lo diga el jefe es palabra santa y será seguida a pie juntillas, aunque en privado te digan que no aprueban, en publico lloraran cual plañideras aprobando la decisión de quien manda.

Y es que con cosas o frases dichas hasta el infinito van llenando la pagina en blanco » somos soldados de la revolución, el cambio es solo dentro del chavismo, Maduro es heredero natural, los que se fueron de Venezuela sobran, el que se fue no hace falta, le haces el juego a la reacción» los militantes del madurismo orgánico en estas ultimas semanas vienen desarrollando sus campañas desde las redes solo los adultos muy adultos ven VTV o están escuchando RNV, la batalla es la calle y las redes sociales y las batallas o sea las protestas tienen que ir acompañadas de soportes eficientes de las redes sociales.

Tres líneas en lo internacional intentar desdibujar la condición de ciudadano colombiano de Alex Saab e intentarlo metamorfosearlo como «diplomático venezolano» aunque hasta ahora no presentan su numero de cedula de identidad venezolana. Tampoco son capaces de decir que, según el presidente electo de Colombia, fue un activista contra su imagen e incluso lo señalo como uribista, recordemos: El candidato del «Pacto Histórico» a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el domingo 15 de mayo que el empresario barranquillero Alex Saab, actualmente preso en Estados Unidos (EEUU), es un partidario del llamado «uribismo». https://talcualdigital.com/gustavo-petro-califico-de-uribista-al-empresario-alex-saab/

Las acciones de los esquiroles en revolución son por un lado enlodar la oposición que se identifica con la izquierda como es el caso del PCV, incluso no aparecen los militantes de esa organización política asesinados, perseguidos, despedidos de sus puestos de trabajo, no es un trabajo bien llevado o por lo menos se le ven las costuras bastante burdas que van dejando en el camino, para el madurismo en Venezuela como para el uribismo en Colombia no hay enemigo pequeño y no debe haber detalles en la superficie política del país. El PCV es para el gobierno un detalle y debe ser amaestrado, cooptado, censurado o enlodado. Esto es muy cotidiano en cualquier gobierno que utilice herramientas del totalitarismo con las que intentan anular al diferente.

ONAPRE es la palabra clave que en este momento unifica el sentimiento opositor al gobierno, que no está casada esta indignación con nadie y claro es de las medidas mas antipopulares conocidas hasta ahora, que cuyo efecto adverso es una gran resistencia desde Miraflores y los esquiroles del teclado intentan vapulear y hacer escarnio de todo el que luche por el pan y por cualquier cosa que no sea una dadiva, no desean que se ganen las cosas en la calle y aquella consigna de Julio Escalona, Soto Rojas, David Nieves «se conquista peleando» al parecer se les quedo en el tintero y solo querían sus apoltronados muebles y hablar de sus recuerdos de luchadores políticos y no sociales.

Uno va descubriendo a los esquiroles digitales con sencilla observación, desde los diputados regionales y nacionales, hasta aquellos que están 24/7 haciendo que informan mientras desinforman, yo a los esquiroles del teclado los veo con bastante claridad desde @ErTeanHDP y es que profundizar en que trabajan y generalmente la crónica cotidiana de estos personajes que a través de las redes tratan de desvirtuar la resistencia a veces en poco menos que decente. Las luchas sociales continúan y un paso lleva a otro, una de las diferencias entre las luchas sociales en Venezuela es que en el pasado tuvimos experiencias democráticas bastante intensas y aunque no del todo exitosas nada tan terrible como el presente.

Notas a pie de página: Una buena amistad me dice que la ya practicada «LEY DEL ODIO» fue pensada, estructurada, desarrollada y plasmada desde la sede de FUNDALATIN. No creo que a sus promotores los espere el paraíso y de repente una lectura de Dante ayudara a algunas personas vinculadas a la otrora organización defensora de los DDHH y hoy cómplice de las cosas mas oscuras a contemplar lo que podría ser su presente y claro como asumen la trascendencia del espíritu, lo que les espera en el mas allá.

LINK ORIGINAL: Aporrea

