Esposas de Policías anuncian movilizaciones ante las falencias que atraviesa la policía

La representante de esposas de los Policías en Cochabamba, Ruth Ajacopa, anunció un pronunciamiento para hacer notar las falencias que los efectivos atraviesan cuando tienen que ir a intervenir enfrentamientos, patrullajes, entre otros. «Pedimos al Gobierno, al Comando General que se considere esta situación del personal policial y se equipe a la institución policial del Verde Olivo», dijo Ajacopa. También hizo referencia sobre el salario de la Policía que reciben. «Están con el riesgo de perder la vida en cualquier situación y con un sueldo realmente miserable, es un sueldo miserable que tiene que ser modificado por el Gobierno», argumentó Ruth Ajacopa. Por otro lado, manifestó que las Estaciones Policiales Integrales (EPIs) no cuentan con la infraestructura adecuada para hacer los patrullajes ni trabajos de seguridad en el departamento. Piden a las autoridades municipales refaccionar las unidades policiales para que se pueda brindar la seguridad a los cochabambinos. «Desde el 2019 no vemos ninguna refacción, a grandes rasgos se ha hecho un par de modificaciones, pero el personal no puede ir a trabajar en estas condiciones inhumas. Los Derechos Humanos DDHH, debe verificar en qué condiciones trabaja la Policía», añadió.

