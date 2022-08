Esposa del director del DAPRE era depositaria de la SAE cuando él se posesionó

Entornointeligente.com /

En exclusiva RCN Mundo/La FM conoció la fecha en la que Catalina Meza Ramírez, esposa del nuevo director del DAPRE, Mauricio Lizcano, renunció a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo cual confirma la información que este omitió en su Declaración de Bienes y Rentas , requisito para posesionarse en el cargo el pasado 7 de agosto.

La respuesta a la que tuvo acceso RCN Mundo/La FM, señala que Meza Ramírez participó en la convocatoria 01-2016 , cumpliendo con los requisitos establecidos para conformar el Registro de Depositarios Provisionales y Liquidadores del FRISCO administrado por la SAE y el 28 de febrero de 2017 se ingresó al registro de depositarios oficialmente.

Lea también: Cambios que habrá en el PAE durante el Gobierno Petro ¿Cuáles son?

Sin embargo, la esposa del nuevo funcionario del Gobierno Petro, n o presentó su renuncia como depositaria de la SAE sino hasta el día 10 de agosto de 2022, dos días después de la toma de posesión como director del DAPRE , bajo el radicado No. 20222011465062 .

Hasta el día 18 de agosto de 2022 la sociedad procedió a proferir la resolución No. 1213, por medio del cual se removieron los activos asignados en depósito provisional y se retiró del Registro de Depositarios Provisionales y Liquidadores del FRISCO.

De esta forma, se confirmó la información que indicaba que el director de DAPRE omitió, sin razón, en su Declaración de Bienes y Renta el requisito especial de establecer las relaciones de su conyugue en actividades dentro del Estado.

Lea además : Gustavo Petro propuso un nuevo concepto para reformar la Policía: «la seguridad humana»

A continuación la Declaración de Bienes y Rentas, entregada por Lizcano el pasado 7 agosto, día de su posesión como nuevo funcionario del gobierno de Gustavo Petro , en la cual no se relaciona a su esposa como conyugue, ni como depositaria entonces de la SAE.

Tras ser consultado sobre el particular el director del DAPRE Mauricio Lizcano aseguró que «no existe la inhabilidad, ella pudo haber seguido si quisiera pero renunció desde el 8 agosto».

Y agregó que «eso no es requisito (relacionar a su esposa como cónyuge) porque no genera inhabilidad y porque no es impedimento y además ¿por qué iba renunciar? (su esposa Catalina Meza Ramírez)».

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com