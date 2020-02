ESPN+: Ansu Fati brilla con el Barça de Setién

Entornointeligente.com /

En medio de una disputa interna entre el director deportivo del club, Eric Abidal, y su principal emblema, Lionel Messi , el FC Barcelona buscará sellar el jueves su boleto a semifinales de la Copa del Rey cuando visite a un histórico de esta competición, como lo es el Athletic de Bilbao, en San Mamés.

El onceno blaugrana intentará reponerse del duro golpe moral que supone la baja indefinida del extremo francés Ousmane Dembelé , quien apuntaba a completar el tridente ofensivo por los siguientes meses tras la también lesión del uruguayo Luis Suárez .

De primera instancia, la lógica nos invita a pensar que le llegó el turno al canterano de 17 años, Ansu Fati . Ese joven prodigio que hace sonreír hasta el Messi más tímido. No obstante, desde la llegada del nuevo entrenador Quique Setién, no ha habido jugador que participe más sobre el terreno que el atacante hispano-bisauguineano.

Ansu Fati suma cinco goles y una asistencia en todas las competencias. Alex Caparros/Getty Images Fati, Griezmann y Alba

Setién debutó en el banquillo azulgrana el 19 de enero. Desde ese entonces, el Barcelona ha enfrentado en liga al Granada, Valencia y Levante, mientras que, en Copa del Rey, se midió al Ibiza y Leganés.

Messi jugó los 90 minutos en todos los compromisos salvo el Ibiza, donde no viajó con el equipo.

Lleva ESPN a todos lados Si quieres recibir la mejor información del mundo deportivo, descarga la App ahora. espn.com/app »

Dicho eso, Fati (431 minutos), Antoine Griezmann (413 minutos) y el lateral Jordi Alba (365 minutos), son los tres jugadores que más juegan con Setién.

Con 360 minutos, se encuentran empatados Ter Stegen, Gerard Pique , Messi y Sergio Busquets .

Durante este lapso, Messi y Griezmann suman tres goles cada uno.

Fati, por su parte, ha aportado dos dianas y registra un 86 por ciento en pases, el más alto del tridente ofensivo. Igualmente, recuperó 13 balones, lo que refleja su importante labor igualmente a nivel defensivo.

Un mercado de invierno repleto de salidas

play 1:28 Setién y la respuesta de Messi a Abidal “A mi no me afecta, me centro en el fútbol”, declaró el entrenador de Barcelona.

El conjunto catalán completó 10 movimientos durante este mercado de invierno: seis bajas y cuatro incorporaciones.

Salieron cedidos Carles Aleña (Real Betis) y Jean-Clair Todibo (Schalke 04). En tanto, vendieron a Carles Pérez (AS Roma), Abel Ruiz (Sporting de Braga), Marques (Juventus) y Van Beijnen (Gençlerbirligi).

Pese a que el Barça hizo cuatro incorporaciones (Francisco Trincao, Matheus Fernandes , Rey Manaj y Matheus Pereira ), ninguno de ellos se se unirá al club durante esta segunda vuelta de la temporada. Lo que obliga a Setién a seguir dándole continuidad a Fati, quien se convirtió en días recientes en el jugador más joven de la historia en anotar un doblete en la primera division española. El extremo izquierdo, además, ostenta el récord de ser el más joven en anotar en un partido de Champions League (10 de diciembre vs. Inter).

“Benditos problemas estos”, manifestó el miércoles -en tono sarcástico- Setién, durante la rueda de prensa previo al choque ante Bilbao. “A mí me empuja el viento del norte y no me caigo fácilmente. Esto va hacia adelante seguro. Va a ir muy bien. Estoy convencido de ello”, apuntó.

Se avecinaría competencia

Selecciones Editoriales Fuentes: Messi quiere paz tras altercado con Abidal Fuentes: Messi juega con molestias en la pierna Abidal culpa al vestuario del Barça y Messi revira con todo 2 Relacionado Si se comprueba que la lesión en la pierna derecha de Dembelé lo deja fuera del terreno de juego por más de cinco meses, el Barcelona tendría derecho a buscar un sustituto, con la única condición de que actualmente milite en la liga española.

El reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estipula el club tendría 20 días para notificarlo a las autoridades pertinentes. De ser así, y completar todos los procesos, puede que el Barça busque un refuerzo en el ataque.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com