Espetáculo igual a democracia, Mentira

Me llama la atención la formula burda y balurda de si hay espectáculos hay democracia, lo que si va quedando demostrado es que los artistas cooptados por el gobierno no levantan armonía, no son interpretados en la calle, no llaman la atención y es que al final son como la nada en medio de la nada, son interpretaciones y canciones que tuvieron fecha de caducidad muy violenta o como algunas vacunas tienen que estar a muchos grados bajo cero centígrados para poderse administrar.

No se cuál de los cantantes afiliados al madurismo podrá vivir de lo que pagan los asistentes a sus espectáculos, creo que ninguno e imagino que servirán de relleno para que alguien por lo menos los aplauda para que bajen pronto de la tarima. De nada servirá la publicidad, las luces, el sonido si a la hora del té, no le dan al público esa sensación de alegría o de tristeza según sea el caso.

Hay espectáculos y toda sociedad los necesita incluso el próximo Mundial de Futbol en Qatar esa nación conocida por sus niveles de represión, censura contra todo lo que no comulgue con sus autoridades, un lugar nada amable para la vida de la mujer, los demócratas, las distintas manifestaciones sexuales. Nada tiene que ver el espectáculo con la democracia, la revolución, el fascismo.

Aunque existan algunos artistas que se sumen a esas propuestas políticas, la obra de los artistas sobrevive por su obra misma y no por el puño en alto de un día, o por el carnet del partido, por mas militante que sea Gustavo Arreaza y por mas amor que le pusiera a la música y letra del himno del PSUV veo muy difícil que alguien por aquí recuerde su letra o su música, no así el himno de Acción Democrática cuya letra y música son bastante mas recordadas e interpretados todavía que el himno del partido de gobierno y es que entre la Pluma de Andrés Eloy Blanco y la melodía de Inocente Carreño que el bodrio creado por Gustavo Arreaza. Lo mismo que el himno del MAS esa encantadora obra del gran Mikis Theodorakis

No imagino a Inti Illimani cantándole a Pinochet y tampoco a Nicolas, pero pagaría por escucharlos y pague hace unos años para escucharlos en el Auditorio Nacional de México, creo que valió la pena y todavía tarareo con mi hijo algunas de sus canciones. Pero imaginemos a algún grupo o solista del gobierno por cual pagaríamos por ninguno daríamos un bolívar en la entrada. Con mi padre fui a ver a Carlos Santana a la Monumental de Valencia mi viejo militante del rojo profundo antes que todo era un rebelde y a pesar de las criticas en el partido, nos acompaño a ver a tamaño artista.

El PSUV y el gobierno se volvió un grupo de personas que solo se escucha entre ellos y sus canciones, a pesar piezas mil veces copiadas y proyectadas por radio y tv oficiales solo la cantan en las ubch, las salas situacionales o algún sindicato blanco o gobiernero , algunos chicos que tiene que ofrecer sus encantos artísticos a alguna dirección de cultura para ser vistos, aplaudidos y escuchados. En la Venezuela del siglo XXI los grandes poetas venezolanos premiados en el exterior por su obra, en el interior del país el sistema los intenta invisibilizar, hacerlos ausentes. Mientras tanto los premios entregados por las instituciones del gobierno venezolanos en casi todas las disciplinas y salvo algunas excepciones, casi todos esos reconocimientos a novela, ensayo, poesía son entregados entre tribus, equipos de trabajo, gritadores de consignas, empleados públicos o camaradas de ese círculo nada sublime y si muy subliminal y bastante descafeinado.

valdría la pena hacer comprender a estos rojitos de nuevo cuño que la relación democracia espectáculo no es una formula con algún resultado y a los chicos de VTV que son periodistas por el titulo adquirido pero que ante todo son propagandistas deberán conocer un hecho ocurrido como este hace algunos años y donde artistas de todo el continente americano y uno que otro europeo estaban presentes, recordemos: https://www.youtube.com/watch?v=iAzsTxNoVYI

El espectáculo está ahí para quien lo desee ver y pueda pagarlo, recuerdo aquella canción interpretada por Héctor Lavoe. Le da unas pinceladas bastante firmes al oficio de cantar, nos permite darle carnadura a un ídolo, yo que soy de un barrio que le encanta la salsa, si soy del EL PALOTAL un lugar donde no se intenta intelectualizar la salsa y aun menos el espectáculo, la salsa, pero vayamos con esa pieza magnifica:

El Cantante

Y nadie pregunta

Si sufro o si lloro

Si tengo una pena

Que hiere muy hondo

Yo soy el cantante

Porque lo mío es cantar

Y el público paga

Para poderme escuchar

https://www.youtube.com/watch?v=BNo0vkEYWRc

Nota a pie de página: Los artistas que cantan a favor del gobierno en Venezuela no expresan y no hacen comunión con un publico libre de aplaudir, ni el sobrino de Alí Primera (es que no recuerdo el nombre) su única gracia «artística» es ser sobrino de Alí. Y de verdad si lo creo hay momentos para el llanto y también para la alegría, las orquestas tocan hasta en los frentes de guerra, aun con duelos de artillería entre ejércitos y es que el arte y los artistas nos permiten comulgar con ese maravilloso sentimiento que es la belleza.

