«Espero que se estrelle este avión»: Pasajero no midió sus comentarios y perdió algo más que un vuelo en EEUU

Entornointeligente.com /

Por Semana

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! El implicado fue el ingeniero químico Zachary Easterly, quien trabajaba en GlaxoSmithKline, una prestigiosa empresa que lo despidió luego de conocer el hecho.

Al tener un altercado con una pasajera del avión y al ser expulsado por la tripulación, empezó a insultar a los otros viajeros mientras buscaba su equipaje de mano, diciéndoles: «Obviamente, soy un hombre blanco que eligió una bolsa negra porque soy racista», señalando que su maleta «es una bolsa que la mayoría de ustedes no pueden pagar». Asimismo, aseguro que estaba «algo intoxicado».

En su cuenta oficial de Twitter la compañía rechazó el comportamiento de su empleado y determinó cancelar su contrato:

«El miércoles se notificó a GSK un incidente en el que estaba implicado un empleado de esa compañía en un vuelo a Dallas. Inmediatamente, realizamos una investigación y a partir del jueves ya no es empleado de GSK. El comportamiento de esta persona fue reprobable y no refleja la cultura de nuestra empresa», aseguró.

A disgusting homophobe gets kicked off his flight from Philadelphia for harassing the person seated beside him. The man has a huge meltdown on the way out bragging about his job at GlaxoSmithKline as a chemical engineer… Probably not for long sir. pic.twitter.com/NVir4Oj4Hn

— ?_Imposter_?? (@Imposter_Edits) September 2, 2022

Lea más en Semana

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com