Esperanza Gómez y la razón por la que dice que los 'traquetos' son tacaños miserables

Pese a que desde hace varios años Esperanza Gómez ha estado involucrada en la industria del entretenimiento para adultos, ella sigue siendo una figura que desata todo tipo de reacciones con las declaraciones que realiza en redes sociales o medios.

De hecho, en una entrevista que recientemente ofreció para Semana TV, Gómez habló se refirió a la forma en la que los n arcotraficantes usan su dinero para conseguir mujeres y el por qué ella se ha mantenido al margen de ese mundo. Además desmintió los rumores sobre su supuesto romance con el Faustino, el ‘tino’, Asprilla .

En medio de la conversación, Esperanza nuevamente aclaró que ella nunca ha tenido una cita con el ‘Tino’ Asprilla y precisó que ni siquiera lo ha visto en persona .

No obstante, la actriz comentó que tiempo atrás sí conoció a un periodista que en el marco de una entrevista le comentó que él era el encargado de llevar mujeres a las fiestas que el exfutbolista realiza , e indicó que Asprilla estaba interesado en ella y por ello quería que Gómez fuera a la finca del exdelantero de la Selección Colombia .

Sin embargo, Esperanza le dijo que no estaba interesada en asistir a ese tipo de fiestas porque no es una mujer rumbera y tampoco consume drogas , además, considera que a ese tipo de reuniones posiblemente asisten narcotraficantes y ello podría causarle un problema innecesario .

«Yo no asisto a ese tipo de fiestas porque yo no soy rumbera , no tomo y no me gustan las drogas, además uno no sabe que tipo de personajes hay ahí, hacen una redada o llegan otros personajes a tratar de asesinar al personaje y uno termina en medio de eso «, comentó.

Los ‘traquetos’ de hoy en día son tacaños miserables Esperanza Gómez aseguró que nunca se involucró en ese mundo de «vamos a la fiesta de no se quien». De igual manera, comentó que los narcotraficantes de hoy en día son muy tacaños y miserables .

Según la actriz de videos para adultos, años atrás a ella le llegaron a ofrecer cerca 10 o 15 mil dólares por irse de rumba durante dos días en un yate en Cartagena, «o por irse de fiesta con ellos y atender a un personaje de esos».

Pese a que Gómez no se refirió a una posible oferta que le hayan hecho recientemente , sus declaraciones podrían indicar que hoy en día se hacen ofrecimientos por montos inferiores .

Esperanza también aclaró que ella nunca aceptó ese tipo de ofrecimientos porque tenía una relación estable , que duró cerca de 9 años, y su pareja siempre fue le brindó consejo para que ella no terminara en el mundo que rodea ese tipo de fiestas .

¿Esperanza Gómez sí iría a la cama con el ‘Tino’ Asprilla? Esperanza Gómez reconoció que si hubiese llegado a tener un encuentro con el exfutbolista en donde él le hubiese coqueteado de la manera adecuada, y le » coje en el momento correcto de calentura «, posiblemente sí se habría ido a a con él .

«Es un tipo atractivo, desde que yo vi sus fotos en Soho me di cuenta que es un hombre ‘bien armado'», comentó Gómez.

