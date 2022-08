Esperan que pasaje en Venezuela llegue a $1 a final de año

Entornointeligente.com /

El director del Comité de Usuarios de Transporte Público, Luis Alberto Salazar, espera que la tarifa del pasaje urbano cierre en el equivalente a un dólar a finales de 2022.

«Los costos de reposición del transporte público va cabalgando con el dólar. Hasta que aquí no haya una economía estable, no podemos hacer ni siquiera cálculos de tarifa, porque no hay parámetros para hacerlo (…) nosotros creemos que para finales de año estará alrededor de un dólar. Lo que pasa es que el gobierno nacional no quiere asumir eso», dijo Salazar durante una entrevista a Unión Radio.

Salazar explicó que el sector está cobrando al menos Bs. 3 en las rutas cortas y Bs. 4 en los trayectos largos, pero no todos aplican estas tarifas porque algunas unidades esperan por la publicación en Gaceta Oficial.

Estos planteamientos están en discusión en las mesas de trabajo, pero se está ejecutando el ajuste del pasaje sin la autorización oficial. Insistió en que el cobro de las tarifas debe anclarse al dólar.

«Se están aumentando anárquicamente las tarifas en todo el territorio nacional porque el Instituto Nacional del Transporte Terrestre avala cualquier tipo de incremento del transporte con tal de que no se elimine o perjudique la movilización de los usuarios», indicó.

Salazar también dijo que no hay suficiente combustible o gasoil para abastecer al sector transporte, lo que obliga a pasar en cola hasta 48 horas para llenar un tanque de 40 litros. Por ello, lamentaron que las autoridades recurran a la entrega de cauchos y baterías como una forma de «calmar» a los transportistas.

Fuente: Tal Cual

